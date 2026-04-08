新北便當疑食物中毒再擴大！就醫累計達99人 3分店暫停營業

新北清六食堂便當店近2日爆發疑似食物中毒案，從原本昨天通報的44人再擴大，截至今日早上10點為止，又新增55人通報，累計就醫達99人。新北衛生局表示，其中有87人食用公所店便當及12人食用中興店便當後，陸續出現腹痛、腹瀉及發燒等症狀，目前6人住院、20人留院觀察，三家分店均暫停營運。

衛生局表示，目前相關檢驗結果尚未出爐，將持續追蹤，若確認為食品中毒事件，可依食品安全衛生管理法第 49 條規定移送檢調偵辦，目前業者也尚未提出復業申請。

衛生局表示，另一分店民權店雖未有通報個案，昨日仍派員依據食品良好衛生規範準則前往稽查，針對該店未有食品從業人員體檢及無蓄水塔清洗紀錄等缺失，已命業者限期改正，若屆期仍未改善完成，可依違反食品安全衛生管法處6萬元以上2億元以下罰鍰。