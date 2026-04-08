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白沙屯媽祖進香「跨海應援」 馬祖黃魚公車邀您「摸魚」卡蹓去

聯合報／ 記者蔡家蓁／連江即時報導
全國宗教盛事白沙屯媽祖進香，今年首度出現離島跨海應援。連江縣政府今天於南竿福澳港舉行啟程儀式，兩輛象徵馬祖文化意象的「黃魚公車」經海運前往基隆，再轉赴苗栗，將加入進香隊伍，預料將成為沿途吸睛焦點。圖／連江縣政府提供
全國宗教盛事白沙屯媽祖進香，今年首度出現離島跨海應援。連江縣政府今天於南竿福澳港舉行啟程儀式，兩輛象徵馬祖文化意象的「黃魚公車」經海運前往基隆，再轉赴苗栗，將加入進香隊伍，預料將成為沿途吸睛焦點。圖／連江縣政府提供

全國宗教盛事白沙屯媽祖進香，今年首度出現離島跨海應援。連江縣政府今天於南竿福澳港舉行啟程儀式，兩輛象徵馬祖文化意象的「黃魚公車」經海運前往基隆，再轉赴苗栗，將加入進香隊伍，預料將成為沿途吸睛焦點。

副縣長陳冠人代表縣長王忠銘到場送行，並致贈加菜金慰勉團隊辛勞。陳冠人表示，「黃魚公車」原為馬祖國際藝術島作品，由藝術家鄒駿昇設計，以「時光罐頭」為概念，融合馬祖代表性漁產黃魚與軍管時期「一夜干」記憶，轉化為行動藝術。此次跨海參與進香，象徵馬祖文化走入全台信仰場域，也為宗教交流開啟新頁。

縣府指出，此次活動結合航空、航運與觀光產業資源，推出多項抽獎與聯名企劃，華信航空提供每日9組台北或高雄往返馬祖機票，全港通提供頭等艙雙人來回船票10組，立榮航空與連江縣旅行同業公會也推出相關好禮。在地業者包括頂好特產、兵兵有禮、林義和工坊及長歧山燒酒等品牌亦共襄盛舉；馬祖酒廠同步推出白沙屯聯名紀念酒，結合信仰與地方產業。

交通旅遊局表示，活動以「跟著媽祖遊馬祖」為主軸，除在進香路線規劃「摸魚抽大獎」互動活動，也邀請信眾於農曆九月九日參與馬祖年度宗教盛事「媽祖昇天祭」，串聯台灣本島與離島的信仰旅程。

此外，為提升南部旅客往返便利性，華信航空宣布自5月4日起，每週一新增高雄至馬祖航班，強化南台灣與離島間交通連結。

縣府也指出，4月正值馬祖藍眼淚季節，民眾在參與宗教活動之餘，可規劃海島旅遊，體驗自然景觀與人文特色。若在進香途中遇見「黃魚公車」，不妨停下腳步參與互動，為旅程增添驚喜。

連江縣政府今天於南竿福澳港舉行啟程儀式，副縣長陳冠人（左四）代表縣長王忠銘到場送行，並致贈加菜金慰勉團隊辛勞。圖／連江縣政府提供
連江縣政府今天於南竿福澳港舉行啟程儀式，副縣長陳冠人（左四）代表縣長王忠銘到場送行，並致贈加菜金慰勉團隊辛勞。圖／連江縣政府提供

連江縣政府今天於南竿福澳港舉行啟程儀式，兩輛象徵馬祖文化意象的「黃魚公車」將經海運前往基隆，再轉赴苗栗，將加入白沙屯媽祖進香隊伍。圖／連江縣政府提供
連江縣政府今天於南竿福澳港舉行啟程儀式，兩輛象徵馬祖文化意象的「黃魚公車」將經海運前往基隆，再轉赴苗栗，將加入白沙屯媽祖進香隊伍。圖／連江縣政府提供

苗栗 王忠銘 基隆

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