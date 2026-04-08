高鐵母親節疏運4月10日開賣 加碼推出5月9日當日班班有早鳥優惠

台灣高鐵公司自5月8日至5月11日規劃母親節疏運，4天共加開30班次（南下15班、北上15班），總計提供708班次列車的旅運服務。疏運期間各車次列車將於4月10日凌晨零時起開放購票；此外，5月9日早上8點前（不含8點整）的南下/北上班次，班班都有早鳥優惠，數量有限售完為止，敬請旅客提早訂位；同時，為鼓勵大學生搭乘高鐵列車快速返家，也於5月8日及5月11日在既有大學生優惠班次外，再加碼提供8班次「大學生5折優惠列車」。

針對疏運期間台中以北自由座需求較高時段，台灣高鐵公司特別將部分時段之區間列車自由座車廂增加至9節，包括5月8日15~21時、5月10日16~21時、5月11日17~19時之南下方向、以及5月10日14~22時之北上方向。上述時段行駛於南港-台中之區間列車，均配置9節自由座車廂且沿途停靠各站，敬請往返台中以北各站旅客多加利用。

此外，台灣高鐵公司於母親節疏運期間提供4班延後收班車次，均於晚間12點後抵達端點站（最晚至凌晨0時30分抵達），且配置2節自由座車廂（11-12節）。建議需要對號座車票的旅客，可多加利用延後收班車次，或先查詢高鐵企業網站公告之「疏運期銷售資訊」，避開熱銷車次時段。敬請搭乘上述延後收班車次的旅客，預先留意/安排往返車站之交通接駁，以確保行程順暢。

台灣高鐵公司敬請旅客多加利用「T-EX行動購票」App、高鐵合作之便利商店、網路訂票系統，或於車站營業時間至售票窗口及自動售票機，一次預購母親節疏運期間所需車票。疏運期間仍維持「早鳥優惠」、「大學生優惠」及「商務車廂限量升等」等專案，但「TGo會員月月Go有禮」、「指定車次團體」及「校外教學」等專案則不適用；旅客可透過高鐵企業網站首頁查詢「購票資訊→票種說明」，了解台灣高鐵各項優惠。

台灣高鐵公司提醒持早鳥優惠票乘車時，應攜帶與票面登錄證號相符之「身分證明文件正本」（須為政府核發之附有照片、身分證字號等資訊，足供判斷身分之證件）以供查驗，若無法出示合格證件，將依「無票乘車」規定補票，並得加收已乘區間票價50%，詳細資訊及相關規定，請參考早鳥優惠網頁。

此外，使用大學生優惠的旅客，乘車時務必攜帶本人有效之學生證正本（如學生證無當學期註冊章或註冊章無法辨識，需合併出示「在學證明正本」以備查驗。前述在學證明如採電子版方式，請務必於乘車前先行下載備查），以免影響優惠權益，詳細資訊及相關規定，請參考大學生優惠網頁。