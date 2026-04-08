高雄春捲食安案 張善政：嚴格抽驗與稽查是必要的

高雄某市場春捲攤爆食安問題，上百人吃完身體不適。桃園市長張善政今早主持市政會議強調嚴格抽驗與稽查都是必要工作，唯有如此才能讓民眾吃得安心。

桃園也曾發生越南法國麵包食物中毒事件，當時也有很多人身體不適送醫，後來業者被勒令停業，還因觸犯食安法判刑8個月、緩刑2年，另須賠償顧客損失。

張善政表示，越南法國麵包事件發生後，市府通盤檢討，重新審視稽查制度，並啟動「市集美食衛生查核輔導計畫」，盤點全市50處市場、夜市共1050家攤商，針對高風險食材進行抽驗。這項計畫現在也變成常態性業務，去年抽驗了452家攤商、8039件原物料，今年截至4月6日也查驗了3114件。

張善政強調，嚴格的抽驗和稽查是必要的，但如果沒有進一步協助攤商建立食安觀念和執行流程，食安也難全面提升，因此桃園也有計畫也包含輔導攤商做好食材溯源、食品標示與衛生分級等工作，去年完成111家，今年持續努力，做好管理工作的攤商會登錄在衛生局「桃食平台」，消費者能吃得更安心，希望大家一起維護「桃園美食」這塊金字招牌。