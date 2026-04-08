毒春捲事件曝高雄裁罰六都墊底釀食安漏洞？ 衛生局：未必每件都罰

高雄市正義市場春捲食物中毒案釀157人就醫，民代質疑高雄近年重大食安事件頻傳，裁罰件數六都最低，稽查力道不足，人力、預算都增加，仍補不了食安漏洞；衛生局長黃志中坦言，食安案件分裁罰與限期改善，未必每案都開罰，強調市府並非無作為，而是以稽查、通報、輔導並行。

議員白喬茵表示，陳其邁上任以來，幾乎年年都有重大食安事件，且全國食安案件數自民國109年至114年暴增逾245%，顯示風險持續攀升，雖然高雄市近年已增加61%檢驗量能、增聘85名稽查人力、食安預算成長109%，但成效卻未反映在第一線稽查。

她指出，對比六都食品衛生稽查次數，高雄是唯一呈現負成長的城市，人變多、錢變多，稽查反而變少，且長期維持在約9千、1萬件左右，明顯落後其他縣市。

另，裁罰件數也過低，白喬茵指出，2024年高雄裁罰僅2件，當年卻接連發生拉麵店、冷麵、便當店、居酒屋及漢來海港等多起食物中毒事件，動輒數十人受害，這些案件幾乎都未開罰，只要求停業改善。

白喬茵質疑，若稽查與裁罰未同步強化，食安漏洞仍在，她也點出多數攤販與小型餐飲業未強制投保產品責任險，一旦發生食安事件，消費者恐求償無門，建議市府參考其他縣市，針對公有市場或攤販推動強制投保制度，並強化稽查與裁罰力道。

黃志中回應，實際統計顯示113年裁罰457件、114年達569件，與議員掌握數據有所差異，後續將再釐清，他強調，食安管理分為裁罰與輔導兩部分，部分案件依法以改善為主。

對於稽查量未提升，黃志中解釋，高雄幅員廣大、人口達270萬，且攤販、未登記業者多，除稽查外，也投入大量人力於通報機制與衛教宣導，例如鼓勵醫師單一疑似個案即通報，提升食安事件掌握度。

黃志中說，全市約7500家應投保業者中，去年查獲15家未投保並已裁罰，將加強宣導投保，年保費僅2000元，卻能提供消費者與業者雙重保障。