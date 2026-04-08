明天放晴！高溫恐飆36度 這兩天鋒面略接近北東可能下雨

過去一周受鋒面影響，比較容易下雨。中央氣象署科長林柏東上午指出，目前鋒面逐漸通過，鋒面慢慢減弱，明天轉趨穩定，可見陽光。周四、周五及下周日、下周一是未來一周天氣最穩定的時間，天氣晴朗，白天高溫都在30度以上。周四及周五北北基、宜蘭、花東及中南部近山區高溫可能達到35-36度。

再來的天氣轉變，林柏東指出，周六及下周二由於鋒面比較接近，北部及東北部可能下雨。

林柏東指出，今天白天一整天，西半部山區、北部、東半部容易下雨，到晚上逐漸趨穩定，只剩東半部零星雨。周四、周五及下周日、下周一是未來一周天氣最穩定的時間，只有午後山區有零星降雨。周六及下周二由於鋒面比較接近，北部及東北部可能下雨。

未來一周溫度，林柏東指出，今東北季風減弱，各地低溫在20度上下，高溫除南部有30度，其他地區在25-29度。至於周四到周五及下周日、下周一，白天高溫都30度以上，尤其周四及周五北北基、宜蘭、花東縱谷因沈降作用，而中南部近山區中午因太陽加熱明顯，高溫可能達到35-36度。

林柏東說，周六及下周二因鋒面略接近，低溫約22、23度，高溫在27-31度間。

未來降雨趨勢。圖／中央氣象署提供