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勞動部開放越南直聘家庭看護 擴大移工業別還有這些

經濟日報／ 記者歐芯萌／即時報導

雇主除原已得自越南直聘製造業選工服務外，勞動部7日起進一步開放自越南直聘家庭看護、機構看護、農業、營造、屠宰、海洋漁撈，以及多元陪伴照顧服務等工作類別。直聘雇主可透過勞動部成立的「直接聘僱聯合服務中心」辦理上面各業別專案選工服務，直接自越南引進移工

勞動部勞動力發展署表示，鼓勵雇主採行直接聘僱制度，為既定政策推動方向。勞動部自2008年成立直聘中心，協助雇主自行辦理聘僱事宜。

又為強化國對國直接聘僱服務，接軌國際公平招募趨勢及提供雇主與移工更多元聘僱管道，勞動部積極洽談各移工來源國、擴大直聘專案選工適用的工作類別。並由直聘中心協助雇主提出招工需求，轉請移工來源國協助招募符合需求、約為雇主需求人數2至3倍的移工名單，供雇主進行選工。

雇主可依自身需求，選擇書面、視訊或親赴海外等方式辦理選工，後續再由直聘中心與移工來源國共同協助完成錄取人員入境及就業相關程序。

此外，如雇主已有人選並欲自海外直接引進，也可透過指名聘僱方式，由直聘中心協助辦理越南移工引進作業。協助雇主於指定期間內迅速取得合適人力，滿足用人需求，並有效節省國內外仲介費用，降低勞雇雙方負擔，並有助於雇主與移工建立良好互動與信任基礎，穩定勞資關係。

勞動力發展署強調，直聘制度不僅可加速選工流程、提升雇主在聘僱上自主性，亦呼應當前國際「公平招募」的發展趨勢。透過直聘制度，免除移工與雇主負擔海外仲介費用，提升選工過程透明度，確保資訊對等，期盼更多雇主善加運用直聘資源，共同促進勞動市場健全發展。

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