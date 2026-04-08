高鐵母親節疏運加開30班！大學生最高5折 本周這時段開搶

為迎接溫馨母親節，台灣高鐵規畫母親節疏運，4天共加開30班次，總計提供708班次列車，疏運期間各車次列車將於4月10日凌晨0時起開放購票；另也規畫5月9日早上8時南下、北上班次早鳥優惠，以及5月8日、5月11日除既有大學生優惠班次，再加碼提供8班次「大學生5折優惠列車」。

高鐵表示，自5月8日（五）至5月11日（一）規畫母親節疏運，4天共加開30班次（南下15班、北上15班），總計提供708班次列車的旅運服務，疏運期間各車次列車將於4月10日（五）凌晨零時起開放購票。

此外，為了讓旅客更早回家擁抱媽媽，高鐵規畫5月9日（六）早上8時前（不含8點整）的南下/北上班次，班班都有早鳥優惠，數量有限售完為止。

同時，為鼓勵大學生搭乘高鐵列車快速返家，有更多時間陪伴媽媽，高鐵公司也特別於5月8日（五）及5月11日（一）在既有大學生優惠班次外，再加碼提供8班次「大學生5折優惠列車」。

針對疏運期間台中以北自由座需求較高時段，高鐵表示，特別將部分時段的區間列車自由座車廂增加至9節，包含：5/8（五）15~21時、5/10（日）16~21時、5/11（一）17~19時之南下方向、以及5/10（日）14~22時之北上方向。

上述時段行駛於南港-台中之區間列車，均配置9節自由座車廂且沿途停靠各站，敬請往返台中以北各站旅客多加利用。

此外，高鐵於母親節疏運期間提供4班延後收班車次，均於晚間12點後抵達端點站（最晚至凌晨0時30分抵達），且配置2節自由座車廂（11-12節）。建議需要對號座車票的旅客，可多加利用延後收班車次，或先查詢高鐵企業網站公告之「疏運期銷售資訊」，避開熱銷車次時段。

高鐵提醒，持早鳥優惠票乘車時，應攜帶與票面登錄證號相符之「身分證明文件正本」（須為政府核發之附有照片、身分證字號等資訊，足供判斷身分之證件）以供查驗，若無法出示合格證件，將依「無票乘車」規定補票，並得加收已乘區間票價50%。

此外，使用大學生優惠的旅客，乘車時務必攜帶本人有效之學生證正本（如學生證無當學期註冊章或註冊章無法辨識，需合併出示「在學證明正本」以備查驗。前述在學證明如採電子版方式，請務必於乘車前先行下載備查，以免影響優惠權益，詳細資訊及相關規定，請參考大學生優惠網頁。