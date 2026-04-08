只靠瘦瘦針減重小心掉肌肉、骨密度下降 醫授「3重點」提升代謝

瘦瘦針風潮持續升溫，被許多人視為「減肥神藥」，但若只靠藥物減重而未搭配飲食管理，除了停藥後容易變胖，也伴隨肌肉流失、代謝率下降等副作用，增加骨質疏鬆風險。根據初日診所數據顯示，進行「飲食為主、藥物為輔」的策略，減重初期（前8周）平均體重下降幅度最高可達8%，成效優於單純用藥。

初日診所分析，不論使用何種減重藥物，只要配合飲食調整，減重初期平均可達約6%至8%的體重下降幅度，比單純僅用腸泌素藥物減重5%的表現亮眼，甚至略優於近期討論度最高的瘦瘦針。進一步觀察體重下降的組成，約76.7%至77.8%來自脂肪減少，瘦體重（肌肉）下降約22%至23%。

高雄初日診所院長李唐越表示，臨床上不乏個案在減重過程中，因飲食未妥善調整，導致營養失衡，不只減去脂肪，也連帶流失肌肉，進而影響代謝，甚至出現疲憊、落髮等情況。如果臉部脂肪與膠原蛋白流失，則會出現臉頰凹陷、眼窩深陷、下顎線鬆弛等老態，又稱為「瘦瘦針臉」。

李唐越提醒，GLP-1類減重藥物的核心目的在於改善代謝健康，而非單純追求外觀上的纖細。減重不能只靠打針、藥物，一定要搭配飲食、運動，掌握黃金三角原則並透過醫師與營養師的專業協助，才能讓身體「減脂不減肌」，避免因快速減重而導致肌肉大量流失，以及瘦下來後又快速復胖。

李唐越強調，瘦瘦針不是萬靈丹，健康的減重應該是「生活調整」加上「醫藥配合」，在使用減重藥物前後，應經過專業評估、聰明用藥、不盲目節食，才能成功減重並維持健康。