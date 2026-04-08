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只靠瘦瘦針減重小心掉肌肉、骨密度下降 醫授「3重點」提升代謝

聯合報／ 記者廖靜清／台北即時報導
醫師提醒，使用瘦瘦針需搭配正確的生活與飲食調整，才能發揮藥物的效果，避免停藥後體重反彈。本報資料照片
醫師提醒，使用瘦瘦針需搭配正確的生活與飲食調整，才能發揮藥物的效果，避免停藥後體重反彈。本報資料照片

瘦瘦針風潮持續升溫，被許多人視為「減肥神藥」，但若只靠藥物減重而未搭配飲食管理，除了停藥後容易變胖，也伴隨肌肉流失、代謝率下降等副作用，增加骨質疏鬆風險。根據初日診所數據顯示，進行「飲食為主、藥物為輔」的策略，減重初期（前8周）平均體重下降幅度最高可達8%，成效優於單純用藥。

初日診所分析，不論使用何種減重藥物，只要配合飲食調整，減重初期平均可達約6%至8%的體重下降幅度，比單純僅用腸泌素藥物減重5%的表現亮眼，甚至略優於近期討論度最高的瘦瘦針。進一步觀察體重下降的組成，約76.7%至77.8%來自脂肪減少，瘦體重（肌肉）下降約22%至23%。

高雄初日診所院長李唐越表示，臨床上不乏個案在減重過程中，因飲食未妥善調整，導致營養失衡，不只減去脂肪，也連帶流失肌肉，進而影響代謝，甚至出現疲憊、落髮等情況。如果臉部脂肪與膠原蛋白流失，則會出現臉頰凹陷、眼窩深陷、下顎線鬆弛等老態，又稱為「瘦瘦針臉」。

李唐越提醒，GLP-1類減重藥物的核心目的在於改善代謝健康，而非單純追求外觀上的纖細。減重不能只靠打針、藥物，一定要搭配飲食、運動，掌握黃金三角原則並透過醫師與營養師的專業協助，才能讓身體「減脂不減肌」，避免因快速減重而導致肌肉大量流失，以及瘦下來後又快速復胖。

李唐越強調，瘦瘦針不是萬靈丹，健康的減重應該是「生活調整」加上「醫藥配合」，在使用減重藥物前後，應經過專業評估、聰明用藥、不盲目節食，才能成功減重並維持健康。

健康減重三原則

1.醫師專業評估：GLP-1類藥物為處方用藥，需由醫師依據BMI、代謝狀況與臨床適應症整體評估後使用，不建議僅因過度追求纖瘦體態而介入。

2.來源取得審慎：避免透過網路購買、海外代購等非醫療管道取得藥物，降低使用風險；減重治療更需搭配完整衛教與追蹤管理，才能確保安全與效果。

3.吃對比吃少重要：建立正確飲食，包括全穀物、蔬菜、蛋白質等原型食物，確保營養均衡。過度節食會讓身體進入「節能模式」，影響肌肉量與代謝。

減重 高雄 瘦瘦針

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