彭啓明：因應中東戰火促減塑 盼循環料使用量增

環境部長彭啓明表示，因應中東戰事、原油價格飆升，環境部持續加強減塑，目前希望塑膠在台灣本地第一次產生量能夠盡量減少，增加循環再生粒料使用率達20%或30%。

立法院社會福利及衛生環境委員會今天邀請環境部部長、經濟部、衛生福利部、農業部就「穩定供給與減塑並進：因應國際原物料波動之原物料穩定供應及我國減塑治理進程」進行專題報告，並備質詢。

彭啓明會前接受媒體聯訪時表示，中東戰事影響，油價高漲，造成全球石化產業很大的衝擊。預期心理之下，每個人都多買一點點塑膠袋，就造成市面上的塑膠袋不夠；經濟部是希望穩定民眾恐慌的心態，不要生活受到很大影響。

彭啓明指出，站在環境部的立場，必須減少塑膠使用，將環境衝擊降到最低；不過，因為生活形態的改變，特別是外送平台越來越多，所以其實塑膠的使用量還是在增加。

彭啓明提到，台灣很多的塑膠產品可能都不是在台灣本地產生的，是從境外輸入，而且比較便宜，目前希望塑膠在台灣本地第一次產生量能夠盡量減少，改用二次循環料，讓再生粒料使用率可以達到20%或30%，以減少環境的問題。

彭啓明說，在台灣平均每個人每年手提塑膠袋的使用量，約340個到427個，在亞洲與日本、韓國、新加坡相當；最高的是中國及香港，平均每人每年約1000個；在歐美每人每年手提塑膠袋使用量約100個，英國甚至只有8個，台灣還是有進步空間。

彭啓明強調，全球塑膠公約可能年底或明年都會有結果，減少塑膠使用在全球仍有很高的共識。台灣因為夜市、市場文化等，目前很難達到歐美的水準，但文化改變、每個人願意來做是最重要的。