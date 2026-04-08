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AI需求水、能源供應壓力 吳誠文：五月底前都沒有問題

聯合報／ 記者董俞佳／台北即時報導
國科會主委吳誠文。記者董俞佳／攝影
國科會主委吳誠文。記者董俞佳／攝影

隨著人工智慧需求快速升高，台灣作為全球半導體重鎮，能源與水資源供應問題再度受到關注。日前有外媒指出，台灣若面臨缺水及能源供應壓力，恐衝擊全球AI基礎設施運作。對此，國科會主委吳誠文今天表示，就目前情況來看，至少到五月底前供應都沒有問題，未來兩個月整體也算穩定。

吳誠文表示，現階段主要仍是因應既有廠商對能源的需求，尤其在天然氣進口部分，經濟部中油台電都持續就船期與供應進行安排與協調。他說，到五月底以前，能源供應沒有問題。至於六月以後，政府也已規畫新的進口方案，相關事宜目前由行政院持續協調中。

吳誠文指出，台灣的能源來源不僅來自中東，也包括澳洲、美國及北美等其他地區，整體供應仍有多元布局。至於部分較為特殊的氣體原料，也已研擬替代方案，正持續處理中。

除了能源議題，外界也關心近期降雨偏少，是否將加劇工業與科學園區的用水壓力。對此，吳誠文表示，這幾天的降雨已對水情帶來一定程度舒緩，根據園區回報，目前供水已回到相對穩定狀態。

他也提到，政府推動的多項治水工程，包括「珍珠串計畫」，目前進展順利，預估未來兩個月整體水情仍可維持穩定。

面對外界對台灣能源與水資源風險可能牽動全球半導體與AI產業鏈的憂慮，吳誠文強調，政府持續透過多元進口、替代方案及基礎建設強化供應韌性，短期內能源與用水狀況都在可控範圍內。

經濟部 中油 台電

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