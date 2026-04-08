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粉絲看過來 畢書盡、宇宙人4/25、26新北美術館開唱

聯合報／ 記者江婉儀／新北即時報導
新北市美術館開館周年活動受矚目，4月25日晚間由情歌王子Bii畢書盡攜手新北市交響樂團跨界壓軸共演。圖／新北市文化局提供
新北市美術館開館周年活動受矚目，4月25日晚間由情歌王子Bii畢書盡攜手新北市交響樂團跨界壓軸共演。圖／新北市文化局提供

迎接新北市美術館開館一周年，新北市文化局4月25日、26日兩天，在新美館戶外園區舉辦「開館周年活動」，規畫市集、演唱會、煙火秀與無人機燈光展演。

兩日演唱會卡司集結徐暐翔、白安，以及畢書盡攜手新北市交響樂團跨界共演；還有Gummy B與金曲樂團宇宙人。活動自下午4時市集登場、晚間7時演唱會開唱，從白天延續至夜晚，打造城市戶外藝術盛典。

新北市文化局表示，開館周年活動以音樂為主軸，融合市集、煙火與無人機展演，呈現藝術走入生活的多元樣貌。4月25日演出將由情感系歌手徐暐翔揭開序幕，還有近期投入電子音樂領域的創作才女白安，帶來所愛的音樂曲風與新的創作；壓軸則由情歌王子Bii 畢書盡攜手新北市交響樂團跨界共演，以流行旋律融合弦樂，交織出層次豐富的音樂饗宴。

4月26日邀請饒舌新秀Gummy B開場，並與盜魂爵士樂團 Soul Heist攜手共演，透過藍調與爵士語彙的融合，帶來節奏鮮明且層次多變的現場音樂體驗，壓軸由金曲最佳樂團宇宙人，以充滿活力與療癒感的音樂風格，為周末夜晚畫下最精彩的句點。

除音樂演出外，兩天活動晚間8點40分將施放煙火，並結合無人機燈光展演，以科技與藝術交織點亮夜空。園區內設有風格市集，並串聯經發局於捷運農會通廊設置的主題市集，集結在地品牌與文創攤位，讓民眾可從鶯歌火車站一路逛至新北市美術館。

新北市美術館以「全民的美術館」為核心願景，開館一年來透過展覽與公共活動，持續拉近藝術與市民的距離。周年活動將戶外園區轉化為城市音樂舞台，透過跨界演出與開放空間的結合，讓藝術不只在館內發生，更延伸至城市日常，形塑全民共享的文化場域。

饒舌新秀Gummy B將於新北市美術館開館周年活動登場，與盜魂爵士樂團Soul Heist合作演出。圖／新北市文化局提供
饒舌新秀Gummy B將於新北市美術館開館周年活動登場，與盜魂爵士樂團Soul Heist合作演出。圖／新北市文化局提供

4月26日登場的演唱會，由金曲最佳樂團宇宙人壓軸演出。圖／新北市文化局提供
4月26日登場的演唱會，由金曲最佳樂團宇宙人壓軸演出。圖／新北市文化局提供

創作才女白安4月25日將在新北市美術館開館周年演出，將所愛的音樂曲風與新的創作嘗試獻給聽眾。圖／新北市文化局提供
創作才女白安4月25日將在新北市美術館開館周年演出，將所愛的音樂曲風與新的創作嘗試獻給聽眾。圖／新北市文化局提供

盜魂爵士樂團Soul Heist將在新北市美術館開館周年活動登場。圖／新北市文化局提供
盜魂爵士樂團Soul Heist將在新北市美術館開館周年活動登場。圖／新北市文化局提供

新北市交響樂團將在新北市美術館開館周年與Bii畢書盡跨界共演，展現流行與古典融合的音樂魅力。圖／新北市文化局提供
新北市交響樂團將在新北市美術館開館周年與Bii畢書盡跨界共演，展現流行與古典融合的音樂魅力。圖／新北市文化局提供

演唱會 白安 粉絲

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