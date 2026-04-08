獨／春捲中毒案曝高雄稽查件數吊車尾 食藥署：今年改由地方統籌

清明連假高雄市爆發春捲中毒案，苓雅區正義市場一家春捲攤商產品出現沙門氏菌，受害人數逾157人。立委柯志恩質疑，高雄市清明稽查專案抽驗件數六都吊車尾，且合格比率高，卻出現嚴重食安案件。全國性「節慶時令食品稽查抽驗專案」，包含清明節在內，過去由衛福部食藥署發動，自今年春節後，已改由地方統籌，由地方衛生局依其特色及行政量能辦理，並各自公布抽驗結果。

食藥署官網刊登該署歷年「規畫啟動節慶時令食品稽查抽驗專案」新聞稿，今年春節稽查專案仍由中央主責，但已未見清明稽查結果公告。食藥署北區管理中心主任劉芳銘說，歷年「節慶時令食品稽查抽驗專案」雖是中央發起，但實務上均由地方政府依自身檢驗人員量能，地方特色規畫抽驗件數、場域等訂定，為避免重複公告抽驗結果，今年才改為從規畫至公布，均由地方統籌。

劉芳銘強調，節慶時令稽查由中央、地方合作模式未隨之改變，食藥署從發動稽查角色，改為強化後端政策管理調整，且為維護清明應景食品衛生安全，及有效運用稽查量能，食藥署已嚴格要求地方政府衛生局，將清明應景食品稽查，納入例行性查核，並列入該署年度業務考評項目；除節慶食品外，全國性水產品、禽畜肉品等逾30項稽查專案，仍維持中央統籌、統一公布稽查結果。

食藥署今年函請全國衛生局依其地方特色及行政量能，規畫辦理稽查標示及抽驗市售之清明節應景食品，如潤餅及其餡料、祭祀食品等，並需定期回報本署辦理情形以掌握全國稽查狀況，劉芳銘說，匯整各地方衛生局回報，共計抽驗件數403件，其中392件合格，合格率97.3%，11件不符規定案件中，未見本次高雄春捲食安事件的「微生物超標」類型。

不符規定產品，4件花生粉檢出黃麴毒素含量超過限量標準、3件蔬果類（香菜、洋香瓜、韭菜花）檢出農藥殘留不符規定、3件豆乾類產品檢出過氧化氫，1件豆干檢出苯甲酸含量超過限量標準。劉芳銘強調，除抽驗結果外，食藥署會將各地發生的食物中毒案件，匯整提供全台衛生局處，作為抽驗規劃參考依據，本次春捲案件便會作為案例，提供各地衛生局參考，加強把關。

劉芳銘指出，抽驗稽查僅是食安把關手段之一，其餘包括實地查核等，也能即時發現店家、攤商違規情況，並立即要求改善，並針對不願強化食安的攤商祭出罰則，盼多管齊下維護民眾食的安全。