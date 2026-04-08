清明及時雨難「解渴」嘉義2水庫缺水稍緩…水情仍吃緊

嘉義縣市水情嚴峻，供應民生工業用水的仁義潭與蘭潭水庫蓄水率雙雙跌破3成，水位持續探底，2座水庫合計有效蓄水量逼近千萬噸臨界點。面對嚴峻旱象，清明連假總算迎來一波遲來春雨，雖未能「解渴」，卻為緊繃水情暫時止血。

水利署南區水資源分署統計，3日至7日，仁義潭與蘭潭累積降雨約50毫米，合計帶來21萬噸入流量，在枯水期尾聲，這場「及時雨」仍為水庫補進些許水量，稍稍緩解供水壓力。不過，嘉義地區單日約需30萬噸用水需求，，顯示降雨效益有限。

雖如此，嘉南區域支援水源也同步進帳。曾文水庫與烏山頭水庫合計增加191.7萬噸蓄水，南化水庫也挹注139.7萬噸水量，成為穩定嘉義供水後盾。整體而言，春雨雖遲但仍發揮「止跌」效果，讓原本快速下滑的水位暫時趨緩。

然而警訊依舊存在。仁義潭歷年梅雨季前的最低蓄水率約為24.9%，以目前每日約下降5%的速度推估，若後續降雨仍不明顯，恐在10天內逼近歷史低點。水情發展進入關鍵觀察期。為延長水庫使用，水利署啟動跨區調度機制，除台南曾文及烏山頭水庫支援外，也調撥雲林湖山水庫水源，同時嚴控出水量，將仁義潭與蘭潭每日供水壓低至9萬噸以下，以「節流＋開源」雙軌並行，力撐至梅雨季來臨。儘管水情吃緊，目前嘉義地區水情燈號維持正常。對嘉義區水情供水

而言，梅雨季前與時間賽跑進入關鍵時刻。