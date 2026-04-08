睡得少vs睡得晚哪個更傷身？專家拆解危害 睡飽8小時也要小心

近日，微博熱搜榜上一則關於「睡得少和睡得晚哪個更傷身體」的話題，再度引起都市人的集體焦慮。不少「夜貓子」將晚睡當成常態，大家最關心的問題始終如一：如果同樣睡夠8小時，單純「晚睡」也會對身體造成危害嗎？對此，睡眠專家指出，兩者對身體都有傷害，而且作息長期失衡，會讓身體在慢性發炎中自我透支！

據《人民日報》報導，北京朝陽醫院睡眠醫學中心主任郭兮恆指出，無論是「睡得少」還是「睡得晚」，大眾常糾結的這兩種模式其實危害相當，但危害機制各有不同，且程度會因個體敏感度而有所差異。

兩大模式：睡眠剝奪 vs 節律紊亂

以「凌晨1點睡、7點起」為例，不少都市人習慣這種作息，但核心問題在於睡眠剝奪。郭主任指出，成年人理想的生理睡眠時長為7至8小時，若強行將睡眠壓縮至6小時，加上錯過晚上10點到11點的黃金入睡窗口，長期會導致睡眠品質與效率雙雙下降，白天容易出現疲倦、精神不振，甚至記憶力明顯下降。

而另一種「凌晨3點睡、11點起」的模式，雖然睡滿8小時，但存在睡眠節律紊亂等問題。郭主任解釋，白天的陽光照射、社交噪音以及飲食節奏，都會讓深度睡眠品質大打折扣，使白天補眠無法像夜間睡眠那樣高效。

生理時鐘嚴重後移，實際上是在強行對抗人體內建的生物機制。長期睡眠失衡會讓炎症因子在體內不斷累積，導致大腦等核心器官陷入慢性發炎風險，進而可能引發內分泌失調、自律神經紊亂，甚至演變成心腦血管及代謝疾病。

調整作息切記循序漸進

若想校正混亂的作息，專家提醒人體生理時鐘的調整能力有限，一般人需要1至2週才能回到正軌，而長期晚睡者可能需要長達兩個月才能恢復規律。正確做法是循序漸進地提前入睡時間，讓作息逐步與生物鐘匹配。

此外，安眠藥僅適用於嚴重睡眠障礙患者，且屬於「最後一道防線」，如果睡眠問題已影響日常生活，應及時尋求專業醫師診斷，而非自行服藥。

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文章授權轉載自《香港01》