吳聖宇：辛樂克颱風周末恐生成「拋物線轉向大而強」

雨還沒有下完，但離放晴時間近了。天氣風險公司資深顧問吳聖宇今天在臉書粉專「天氣職人-吳聖宇」表示，鋒面已經南移並且減弱，但中層還有些水氣沒有走完，今天上半天西半部仍然餘波盪漾，雷達上可以看到有些小範圍降雨回波在近岸處浮現，進到陸地後遇到地形抬升而變得更明顯，今天中午前西半部仍不時會有些短暫陣雨機會。

吳聖宇指出，中層水氣要到下半天才會越來越少，後面有較乾空氣移入，西半部天氣趨穩，逐漸轉為多雲天氣型態。下午中層水氣減少之後，比較有降雨機會的地方轉變到迎風的東半部地區，雨量不多，降雨比較零星局部，晚間整體天氣會更穩定一些。明天(9日)轉變為較為晴朗炎熱穩定的天氣。

吳聖宇表示，目前在關島東南方的擾動90W已經逐漸發展起來，可能今明兩天(8到9日)先發展為熱帶性低氣壓，周五到周六(10到11日)有機會增強為今年第4號颱風辛樂克。目前預報資料對其未來發展強度跟規模都相當看好，有可能變成一個大而強的颱風，路徑上將以拋物線轉向為主，轉向點的預報還有很高的分歧度，誤差圈範圍很大，不過目前的預報來看對台灣天氣造成影響的機會偏低，未來預報變化可以持續觀察。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。