快訊

伊朗宣稱「歷史大勝」！10點方案曝光 美媒指有2問題

上班記得帶傘！4縣市大雨特報 防短延時強降雨

聽新聞
0:00 / 0:00

吳聖宇：辛樂克颱風周末恐生成「拋物線轉向大而強」

聯合報／ 記者陳智華／台北即時報導
今天嘉義以北、東部及各地山區為陰陣雨或雷雨天氣，其中中部以北、東北部要注意雷雨所帶來的較大雨勢及強陣風，有短時強降雨發生機會。本報資料照片
今天嘉義以北、東部及各地山區為陰陣雨或雷雨天氣，其中中部以北、東北部要注意雷雨所帶來的較大雨勢及強陣風，有短時強降雨發生機會。本報資料照片

雨還沒有下完，但離放晴時間近了。天氣風險公司資深顧問吳聖宇今天在臉書粉專「天氣職人-吳聖宇」表示，鋒面已經南移並且減弱，但中層還有些水氣沒有走完，今天上半天西半部仍然餘波盪漾，雷達上可以看到有些小範圍降雨回波在近岸處浮現，進到陸地後遇到地形抬升而變得更明顯，今天中午前西半部仍不時會有些短暫陣雨機會。

吳聖宇指出，中層水氣要到下半天才會越來越少，後面有較乾空氣移入，西半部天氣趨穩，逐漸轉為多雲天氣型態。下午中層水氣減少之後，比較有降雨機會的地方轉變到迎風的東半部地區，雨量不多，降雨比較零星局部，晚間整體天氣會更穩定一些。明天(9日)轉變為較為晴朗炎熱穩定的天氣。

吳聖宇表示，目前在關島東南方的擾動90W已經逐漸發展起來，可能今明兩天(8到9日)先發展為熱帶性低氣壓，周五到周六(10到11日)有機會增強為今年第4號颱風辛樂克。目前預報資料對其未來發展強度跟規模都相當看好，有可能變成一個大而強的颱風，路徑上將以拋物線轉向為主，轉向點的預報還有很高的分歧度，誤差圈範圍很大，不過目前的預報來看對台灣天氣造成影響的機會偏低，未來預報變化可以持續觀察。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。

颱風 風險

延伸閱讀

要放晴了！粉專：氣溫逐日回升高溫逾33度「彷若初夏」

今鋒面減弱30度要來了！明起白天熱如盛夏 周末恐有颱風

鋒面+東北季風夾擊！今天雨勢最劇烈 明天這時才趨緩

新一波鋒面來襲 周二前北部防大雨

相關新聞

搭飛機新制上路！民航局：今起限帶2行動電源 違者最重罰10萬元

國際民航組織（ICAO）今年3月27日宣布，每名旅客搭機最多僅能攜帶2個行動電源，且禁止在飛行途中使用。交通部民航局今宣布，為符合國際規範及維護飛航安全，4月8日全面實施新規範，旅客未來若違反規定，最重可開罰10萬元。。

今鋒面減弱30度要來了！明起白天熱如盛夏 周末恐有颱風

天氣要轉好了。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄（http://www.metapp.org.tw/index.php/bossweathernews/3812-2026-04-07-21-35-01）指出，今白天起鋒面減弱，局部地區偶有短暫降雨的機率；各地漸好轉、氣溫升，白天北舒適、中南略偏熱。

上班記得帶傘！4縣市大雨特報 防短延時強降雨

中央氣象署上午7時25分針對台中等4縣市發布大雨特報。氣象署指出，對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，今（８）日苗栗、台中、南投及花蓮山區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風，山區慎防坍方、落石及溪水暴漲。

長輩在意他人眼光不願用拐杖 專家提解方：時尚、多功能輔具吸睛

台灣步入超高齡社會，65歲以上長者人口已超過總人口20%，但許多長輩行動力不佳，尤其是70、80歲長輩走路時常跌倒，但外出時，卻仍不願意拿「拐杖」，讓子女非常憂心。國衛院研究指出，近5成行動不便老年人即使走路不穩，也不願使用拐杖或助行器，原因在於不想承認老邁，心理難以調適，因此成為跌倒高風險族群。

別再直放！牙刷NG擺法秒變馬桶刷 日醫傳授3步驟隔絕病菌

每天放進嘴裡的牙刷，如果保管不當，可能變得跟「馬桶刷」一樣髒！根據日媒CBC電視台報導，牙科醫師宮本日出警告，口腔內牙垢的細菌密度幾乎與糞便相同，牙刷若沒有妥善清潔擺放，很容易淪為病菌的溫床。

清明及時雨嘉義2座水庫難解渴 快跌破梅雨季前警戒蓄水率

嘉義縣市水情嚴峻，供應民生工業用水的仁義潭與蘭潭水庫蓄水率雙雙跌破3成，水位持續探底，2座水庫合計有效蓄水量逼近千萬噸臨界點。面對嚴峻旱象，清明連假總算迎來一波遲來春雨，雖未能「解渴」，卻為緊繃水情暫時止血。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。