快訊

伊朗宣稱「歷史大勝」！10點方案曝光 美媒指有2問題

上班記得帶傘！4縣市大雨特報 防短延時強降雨

聽新聞
0:00 / 0:00

今鋒面減弱30度要來了！明起白天熱如盛夏 周末恐有颱風

聯合報／ 記者陳智華／台北即時報導
明日起台灣天氣穩定，白天熱如盛夏，高溫炎熱。聯合報系資料照片
明日起台灣天氣穩定，白天熱如盛夏，高溫炎熱。聯合報系資料照片

天氣要轉好了。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄指出，今白天起鋒面減弱，局部地區偶有短暫降雨的機率；各地漸好轉、氣溫升，白天北舒適、中南略偏熱。

今各地區氣溫如下：北部18至26度、中部19至30度、南部20至33度及東部18至31度。

吳德榮指出，最新模式模擬顯示，明日起至下周二(9日起至14日)南方氣團偏強，鋒面北移、在長江流域至華南一帶徘徊，台灣天氣穩定，白天「熱如盛夏」，連日高溫炎熱、需注意防囇、多喝水。

他表示，最新模式模擬調整為：下周三至周五(15、16日)微弱鋒面接近，影響很輕微。期末各國模式仍有差異，且持續調整，應密切觀察。

此外，吳德榮說，各國模式持續模擬，周末起在關島東南方有「熱帶擾動」發展，各國模擬的動向雖有分歧，但皆對台無威脅、與「4月颱、不侵臺」的氣候資料相符合。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。

吳德榮 高溫

延伸閱讀

鋒面+東北季風夾擊！今天雨勢最劇烈 明天這時才趨緩

新一波鋒面來襲 周二前北部防大雨

煙囪雲再現！午後降雨熱區轉至南高屏「留意雷擊強陣風」

雨炸新竹！東區時雨量達 50.5mm 全市多處路樹災情與積水已排除

相關新聞

搭飛機新制上路！民航局：今起限帶2行動電源 違者最重罰10萬元

國際民航組織（ICAO）今年3月27日宣布，每名旅客搭機最多僅能攜帶2個行動電源，且禁止在飛行途中使用。交通部民航局今宣布，為符合國際規範及維護飛航安全，4月8日全面實施新規範，旅客未來若違反規定，最重可開罰10萬元。。

今鋒面減弱30度要來了！明起白天熱如盛夏 周末恐有颱風

天氣要轉好了。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄（http://www.metapp.org.tw/index.php/bossweathernews/3812-2026-04-07-21-35-01）指出，今白天起鋒面減弱，局部地區偶有短暫降雨的機率；各地漸好轉、氣溫升，白天北舒適、中南略偏熱。

上班記得帶傘！4縣市大雨特報 防短延時強降雨

中央氣象署上午7時25分針對台中等4縣市發布大雨特報。氣象署指出，對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，今（８）日苗栗、台中、南投及花蓮山區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風，山區慎防坍方、落石及溪水暴漲。

長輩在意他人眼光不願用拐杖 專家提解方：時尚、多功能輔具吸睛

台灣步入超高齡社會，65歲以上長者人口已超過總人口20%，但許多長輩行動力不佳，尤其是70、80歲長輩走路時常跌倒，但外出時，卻仍不願意拿「拐杖」，讓子女非常憂心。國衛院研究指出，近5成行動不便老年人即使走路不穩，也不願使用拐杖或助行器，原因在於不想承認老邁，心理難以調適，因此成為跌倒高風險族群。

別再直放！牙刷NG擺法秒變馬桶刷 日醫傳授3步驟隔絕病菌

每天放進嘴裡的牙刷，如果保管不當，可能變得跟「馬桶刷」一樣髒！根據日媒CBC電視台報導，牙科醫師宮本日出警告，口腔內牙垢的細菌密度幾乎與糞便相同，牙刷若沒有妥善清潔擺放，很容易淪為病菌的溫床。

清明及時雨嘉義2座水庫難解渴 快跌破梅雨季前警戒蓄水率

嘉義縣市水情嚴峻，供應民生工業用水的仁義潭與蘭潭水庫蓄水率雙雙跌破3成，水位持續探底，2座水庫合計有效蓄水量逼近千萬噸臨界點。面對嚴峻旱象，清明連假總算迎來一波遲來春雨，雖未能「解渴」，卻為緊繃水情暫時止血。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。