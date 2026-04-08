今鋒面減弱30度要來了！明起白天熱如盛夏 周末恐有颱風

天氣要轉好了。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄指出，今白天起鋒面減弱，局部地區偶有短暫降雨的機率；各地漸好轉、氣溫升，白天北舒適、中南略偏熱。

今各地區氣溫如下：北部18至26度、中部19至30度、南部20至33度及東部18至31度。

吳德榮指出，最新模式模擬顯示，明日起至下周二(9日起至14日)南方氣團偏強，鋒面北移、在長江流域至華南一帶徘徊，台灣天氣穩定，白天「熱如盛夏」，連日高溫炎熱、需注意防囇、多喝水。

他表示，最新模式模擬調整為：下周三至周五(15、16日)微弱鋒面接近，影響很輕微。期末各國模式仍有差異，且持續調整，應密切觀察。

此外，吳德榮說，各國模式持續模擬，周末起在關島東南方有「熱帶擾動」發展，各國模擬的動向雖有分歧，但皆對台無威脅、與「4月颱、不侵臺」的氣候資料相符合。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。