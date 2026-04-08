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盼加薪 護理師公會籲辦公聽會

聯合報／ 記者林琮恩／台北報導

針對「健保法」修法，衛福部朝向「健保特約醫療機構聘用醫事人員時，薪資需為基本薪資二倍，否則不予特約。」近期民眾黨也提案，將此納入條文，但引發基層醫療協會不滿，對此，護理界昨公開表示，若不願開啟溝通之門，護理人力困境將更為惡化，盼立法院舉辦公聽會。

衛福部前部長邱泰源曾拋出「健保法」修法，將健保特約醫療機構聘用人員薪資不足基本工資二倍，定為「不續約」條件，時任健保署長、現任衛福部長石崇良亦表態支持，卻因醫院、診所經營者反對而沒有下文。時隔一年，民眾黨提出修法，但基層醫療協會理事長林應然透過媒體反擊，質疑民眾黨此舉為「霸凌」，並質疑背後利益輸送。

護理師護士公會全聯會理事長陳麗琴指出，醫界反對原因為擔心醫院、診所增加人事成本，但目前護理師薪資確實偏低，唯有調高薪資，改善護理執業環境，才能吸引護理生力軍，留住現有護理人員。

調查顯示，現行各職類醫療人員薪資平均月薪七點六萬，而護理人員薪資平均僅五點一萬，如以最低工資二萬九五○○元計算，二點五倍最低薪資，為七點四萬元，也還低於醫療人員薪資平均值。

陳麗琴表示，護理團體近期拜會國民黨、民進黨及民眾黨團，希望三班護病比入法，並盼藉「健保法」修法，保障護理薪資，提出醫院聘用護理人員薪資需為基本工資二點五倍、基層診所一點五倍，但保持彈性，細節可由醫院經營者、護理界、衛福部詳談。

立法院 民眾黨 薪資 護理師

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