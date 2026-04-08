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食安危機 新北便當店 44人腸胃不適送醫

聯合報／ 記者林媛玲郭韋綺徐白櫻宋原彰／連線報導
新北市新店區清六食堂爆發食安事件，累積四十四人因腸胃不適等症狀而就醫，衛生局勒令三家分店停業改善，派員稽查。圖／新北衛生局提供
新北市新店區清六食堂爆發食安事件，累積四十四人因腸胃不適等症狀而就醫，衛生局勒令三家分店停業改善，派員稽查。圖／新北衛生局提供

高雄市正義市場春捲食物中毒案持續擴大，昨日再新增十七人就醫，累計達一五七人。新北市新店區清六食堂也爆疑似食物中毒案，共四十四人因腸胃不適症狀就醫，衛生局勒令三家分店暫時停業，業者公開致歉，表示一定負起責任，初步懷疑溫差太大導致食材變質。

高雄市衛生局表示，目前住院中患者病況穩定。高雄長庚醫院針對檢出的沙門氏桿菌進一步分析血清型，昨確認致病菌為沙門氏菌D群。

高市長陳其邁說，沙門氏菌是食物中毒裡面常見菌種，一般存在蛋製品中，已清查相關中毒來源，衛生局和雄檢也發動偵查，溯源全部菌種，查清是哪些感染源、由哪家工廠或產地，目前特定通路均已掌握；據了解，初步鎖定散蛋商，將進行檢驗才能確認是否為菌種來源。

高雄市議員陳慧文昨質詢時表示，發生食安問題的春捲攤商未投保產品責任險，依食安法受害者可求償，應對攤商聲請假扣押，保障受害者獲得應有賠償。高市衛生局長黃志中說，民眾權益會透過消保法保障，衛生局也會給予必要協助，地檢署正積極偵辦、追查上游溯源，會把責任歸屬及證據保存齊全等工作做好。

新北市四十四名曾食用清六食堂便當店患者中，區公所店卅七人、中興店七人，吃完後出現腹痛、腹瀉及發燒等不適症狀，其中五人住院、七人留院觀察。新北衛生局前天接獲訊息，派員到公所店稽查，發現廢棄物未妥善處理，及未有食品從業人員體檢等缺失，要求業者限期改正，否則可依違反食品安全衛生管理法處六萬到二億元罰款。

衛生局調查發現，民眾四月四日至中興店、五日至公所店購買各款便當，共同菜色為白飯、高麗菜、煎蛋或滷蛋等，已完成抽驗，將依食品及人體檢驗結果綜整研判，若確認為食品中毒事件，將移送檢調偵辦。

由於受害人數不斷增加，為釐清事件發生原因、避免案情持續擴大，新北衛生局表示，清六食堂三家分店包含公所店、中興店及民權店均勒令停業待查。

清六食堂業者回應，對消費者因食用便當後出現腸胃不適一事深感致歉，公司一定會負起責任，相關食材都已提交衛生局送驗，目前初步懷疑是否因溫差太大導致食材產生變化。

新北 高雄市 陳其邁 食物中毒

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