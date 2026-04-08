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幫長輩選輔具 民團提醒：挑潮流款

聯合報／ 記者沈能元／台北報導

陳爸爸近九十歲，走路速度較慢，重心容易不穩，但活動力還不錯，常獨自至社區附近走動、購物，每回出門時，家人總勸著「拿著拐杖，以防跌倒。」但他卻說「沒問題，慢慢走就好。」讓孩子提心吊膽，不知老父親哪天在外跌倒。

陳家兒子說，父親走路時身體搖晃，需手扶停在路邊的汽車、摩托車，或是一旁的欄杆，慢慢地走，卻始終拒絕使用輔具，他堅持不用拐杖的原因就是「太在意外人的眼光」。

「長者外出行走時，不願拿拐杖，這在世界各國十分普遍。」老人福利推動聯盟秘書長張淑卿表示，社會大眾常將拐杖、助行器等輔具與退化、衰老或中風等負面形象做了連結，充滿了歧視感，讓長輩打從心理排斥，而採取「能不用就不用」的態度。

張淑卿表示，許多長輩就是「不服老」，覺得用了拐杖，就是衰弱的老人，轉而使用長柄雨傘，較不突兀，為此，愈來愈多雨傘在設計上符合高齡者的需求，例如，長柄雨傘加大，加厚尾端塑膠襯墊的面積，或將傘骨做得更堅固，有些則在手把加上手電筒功能，方便長輩清晨外出運動。

張淑卿提醒為人子女者，幫長輩選擇具有功能性、外型新穎、符合潮流的輔具，提高長輩使用意願，大幅降低跌倒意外。

輔具 高齡者

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