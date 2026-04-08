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雨傘當拐杖 專家：摔倒風險更大

聯合報／ 記者廖靜清／台北報導

我用雨傘撐著就好了。」不少長輩怕跌倒，走路時習慣將雨傘當成拐杖，台灣長期照顧物理治療學會副秘書長劉旻宜表示，雨傘的橡膠頭並沒有止滑力，且高度無法調整、結構強度不足，容易讓長輩重心不穩，意外跌倒，建議選用正式的醫材輔具

台北榮總高齡醫學中心主治醫師陳亮宇表示，自尊不分年齡，老人家們不願手持拐杖走路，因為這動作象徵著年紀大、老化等，寧願拿雨傘來代替支撐。但輔具的核心價值在於透過科技與器具協助長輩克服行動或生活障礙之下，維持獨立自主的日常，只要正確使用，就能避免危險。

為什麼長輩抗拒使用輔具？劉旻宜說，核心原因為「害怕承認衰老」，使用拐杖或助行器、坐輪椅常被等同於「病人」或「沒用的人」，坊間許多拐杖即使設計的再美觀，在台灣也乏人問津。另外，部分長輩對身體機能認知有誤差，認為輔具會使身體更懶惰、功能變差。

陳亮宇觀察門診狀況，不少長輩係在多次跌倒後才願意使用輔具，這反映了「功能衰退」與「心理適應」之間存有落差，事實上，隨著年紀增長，肌肉力量、平衡感及視力均會變差，導致行走變差，如能盡早使用拐杖、助行器，就可預防再次跌倒。

再者，部分輔具有復能訓練功能，陳亮宇建議，行動不便者應在職能治療師、物理治療師的專業評估下，調整輔具強度。

劉旻宜指出，挑選輔具時，應以個人化、安全性、個案的行動能力為重要參考因素，例如，還能行走者可選輕便型拐杖，如為行動障礙，則應使用輪椅或助行器。輔具務求穩固防滑，尤其是拐杖類，載重、防滑、高度等三大功能缺一不可。

如何讓長輩跨出使用輔具的那一步？劉旻宜認為，應從外型設計上著手，強調這是升級生活品質的裝備，就像眼鏡一樣，成為生活中的時尚配件，相信就可提高接受度。

輔具 高齡者

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雨傘當拐杖 專家：摔倒風險更大

我用雨傘撐著就好了。」不少長輩怕跌倒，走路時習慣將雨傘當成拐杖，台灣長期照顧物理治療學會副秘書長劉旻宜表示，雨傘的橡膠頭並沒有止滑力，且高度無法調整、結構強度不足，容易讓長輩重心不穩，意外跌倒，建議選用正式的醫材輔具。

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