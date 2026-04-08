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不用輔具 行動不便長輩 近5成拒拐杖

聯合報／ 記者廖靜清／台北報導
擔心自己看起來顯老，近五成行動不便的銀髮族不願使用拐杖等輔具，專家提醒，該用、卻不用，可能提高跌倒風險。記者曾原信／攝影
擔心自己看起來顯老，近五成行動不便的銀髮族不願使用拐杖等輔具，專家提醒，該用、卻不用，可能提高跌倒風險。記者曾原信／攝影

國家衛生研究院最新研究指出，近五成行動不便的老年人即使步履不穩，仍不願使用拐杖或助行器，原因在於不想承認老邁，心理難以調適，因此成為跌倒高風險族群，往往一跌跤，就可能長期臥床。

明明步伐搖晃、走路吃力，卻礙於面子，不肯使用輔具，這已是部分銀髮族的日常生活，為了解長者思想及選擇脈絡，國衛院國家高齡醫學暨健康福祉研究中心研究團隊於嘉義雲林等十八個社區據點招募兩百多名行動不便的六十五歲以上長者，進行一年追蹤問卷與步態測試。

結果發現，在最終二○三名受試者中，一○八人將「使用助行輔具」列為首選，其餘近一半選擇較不顯眼或更貼近日常的替代方式，例如，使用雨傘支撐者占百分之十五點八、不扶任何支撐而放慢行走者占百分之九點九，依靠家中家具支撐行走者則有百分之六點九。

國衛院助研究員郭方琳為此項計畫主持人，他表示，在嘉義、雲林等地區的廟宇，常見長輩扶著欄杆，慢慢踏著階梯，艱困步行的身影，步態蹣跚。鄉下農村社區中，不少長輩則手持農具的桿子，吃力地行走著，跌倒風險極高。

不良於行的老年人為何排斥拐杖、助行器？這分研究調查歸納出社會觀感、經濟負擔與對輔具不了解等三大原因，而最主要關鍵在於「面子」及「心理感受」，對於某些長者來說，倚賴拐杖走路，彷彿被貼上「老了」標籤，因此，先以日常物品或環境來支撐身體，而這樣做，看起來比較正常。

「不是不需要，而是還沒準備好使用，或是不想用，因為心理難以調適。」郭方琳說，有些長輩因疾病、意外事故或年老退化而行動不便，總習慣以雨傘替代拐杖，先撐一下再說，直覺認為，一旦使用輔具，身體狀況更會走下坡，再也脫離不了拐杖。

郭方琳強調，輔具不是老邁弱化的象徵，而是重新掌握生活的能力裝備，在輔具的協助下，高齡者仍可外出做著以前喜歡做或常做的事情，包括買菜、社交等。一旦宅在家裡，這反加快衰退速度，行動不便的中老年人千萬不要排斥輔具。

此外，使用輔具的重要因素應是「功能是否退化」，如礙於面子，等到行動漸漸失能，才不得已使用輔具，恐錯過預防及延緩最佳時機；再者，從「不想用」到「不得不用」的過程中，存在一段被忽略的灰色地帶，大幅提高跌倒風險。

郭方琳呼籲，政府及醫界應正視此問題，擬出配套措施，幫助長者跨過心理門檻，在功能退化初期，就願意接受拐杖、助行器，藉此降低跌倒風險，守住高齡者的行動力與尊嚴。

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