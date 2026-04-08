不用輔具 行動不便長輩 近5成拒拐杖

國家衛生研究院最新研究指出，近五成行動不便的老年人即使步履不穩，仍不願使用拐杖或助行器，原因在於不想承認老邁，心理難以調適，因此成為跌倒高風險族群，往往一跌跤，就可能長期臥床。

明明步伐搖晃、走路吃力，卻礙於面子，不肯使用輔具，這已是部分銀髮族的日常生活，為了解長者思想及選擇脈絡，國衛院國家高齡醫學暨健康福祉研究中心研究團隊於嘉義、雲林等十八個社區據點招募兩百多名行動不便的六十五歲以上長者，進行一年追蹤問卷與步態測試。

結果發現，在最終二○三名受試者中，一○八人將「使用助行輔具」列為首選，其餘近一半選擇較不顯眼或更貼近日常的替代方式，例如，使用雨傘支撐者占百分之十五點八、不扶任何支撐而放慢行走者占百分之九點九，依靠家中家具支撐行走者則有百分之六點九。

國衛院助研究員郭方琳為此項計畫主持人，他表示，在嘉義、雲林等地區的廟宇，常見長輩扶著欄杆，慢慢踏著階梯，艱困步行的身影，步態蹣跚。鄉下農村社區中，不少長輩則手持農具的桿子，吃力地行走著，跌倒風險極高。

不良於行的老年人為何排斥拐杖、助行器？這分研究調查歸納出社會觀感、經濟負擔與對輔具不了解等三大原因，而最主要關鍵在於「面子」及「心理感受」，對於某些長者來說，倚賴拐杖走路，彷彿被貼上「老了」標籤，因此，先以日常物品或環境來支撐身體，而這樣做，看起來比較正常。

「不是不需要，而是還沒準備好使用，或是不想用，因為心理難以調適。」郭方琳說，有些長輩因疾病、意外事故或年老退化而行動不便，總習慣以雨傘替代拐杖，先撐一下再說，直覺認為，一旦使用輔具，身體狀況更會走下坡，再也脫離不了拐杖。

郭方琳強調，輔具不是老邁弱化的象徵，而是重新掌握生活的能力裝備，在輔具的協助下，高齡者仍可外出做著以前喜歡做或常做的事情，包括買菜、社交等。一旦宅在家裡，這反加快衰退速度，行動不便的中老年人千萬不要排斥輔具。

此外，使用輔具的重要因素應是「功能是否退化」，如礙於面子，等到行動漸漸失能，才不得已使用輔具，恐錯過預防及延緩最佳時機；再者，從「不想用」到「不得不用」的過程中，存在一段被忽略的灰色地帶，大幅提高跌倒風險。

郭方琳呼籲，政府及醫界應正視此問題，擬出配套措施，幫助長者跨過心理門檻，在功能退化初期，就願意接受拐杖、助行器，藉此降低跌倒風險，守住高齡者的行動力與尊嚴。