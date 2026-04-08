聽新聞
0:00 / 0:00

沙崙變更用地爭議 南市府先撤案

聯合報／ 記者李柏澔董俞佳林伯驊萬于甄／連線報導
環保團體昨於國土署前召開記者會，訴請國審會拒審或否決，阻止中央和地方圈地破壞沙崙農場環境生態。記者林俊良／攝影
環保團體昨於國土署前召開記者會，訴請國審會拒審或否決，阻止中央和地方圈地破壞沙崙農場環境生態。記者林俊良／攝影

沙崙生態科學園區開發爭議不斷，台南市政府撤回將沙崙農場畫設「城鄉發展地區第二類之三（城二-三）」議案，強調將持續尋求最合適的永續方案。不過環團昨直言，南市府說法不清楚，一旦開發，將嚴重衝擊草鴞、環頸雉等逾卅五種保育類動物的棲地生態。

台南市府副秘書長兼都發局長林榮川說，畫設範圍包括整個沙崙農場一○五一公頃，整案先撤回，未分南或北沙崙農場。後續功能定位將待國科會相關計畫擬定完成後，再行整體評估與定位。

瀕臨絕種保育類草鴞全台約剩五百隻。占地約千公頃的沙崙農場，不僅是台南最大特定農業區，也是草鴞的家，為全台極少數可目視草鴞的夜間觀察點。苗栗縣環境保護協會理事長陳祺忠直言，規畫沙崙生態科學園區，勢必會打擊草鴞。

內政部國土計畫審議會昨審查台南市國土功能分區圖草案，環團質疑是替科學園區開發預作鋪路，南市府決定主動撤案。

監督施政聯盟執行長許心欣表示，沙崙生態科學園區環評尚未展開，也還未取得開發許可，市府就急著將農地變更為科學園區開發用地。

國科會表示，考量外界對草鴞棲地保護的關注，後續將提送環境說明書並接受審查，也會經完整環評程序辦理。環境部長彭啓明表示，國科會預計四月底前提送環說書到環境部，已要求國科會以生態先行的角度來開發。

環境部 環評 國科會

延伸閱讀

沙崙農場闖關變更南科用地恐危害草鴞棲地 國土署：請南市府落實保育

內政部審竣台南市國土功能分區圖 19縣市完成

科學園區企業 前2月營收近兆

串聯橋科、南科…台39線橋下南延工程 高雄仁武端盼優先施作

相關新聞

不用輔具 行動不便長輩 近5成拒拐杖

國家衛生研究院最新研究指出，近五成行動不便的老年人即使步履不穩，仍不願使用拐杖或助行器，原因在於不想承認老邁，心理難以調適，因此成為跌倒高風險族群，往往一跌跤，就可能長期臥床。

雨傘當拐杖 專家：摔倒風險更大

我用雨傘撐著就好了。」不少長輩怕跌倒，走路時習慣將雨傘當成拐杖，台灣長期照顧物理治療學會副秘書長劉旻宜表示，雨傘的橡膠頭並沒有止滑力，且高度無法調整、結構強度不足，容易讓長輩重心不穩，意外跌倒，建議選用正式的醫材輔具。

幫長輩選輔具 民團提醒：挑潮流款

陳爸爸近九十歲，走路速度較慢，重心容易不穩，但活動力還不錯，常獨自至社區附近走動、購物，每回出門時，家人總勸著「拿著拐杖，以防跌倒。」但他卻說「沒問題，慢慢走就好。」讓孩子提心吊膽，不知老父親哪天在外跌倒。

食安危機 新北便當店 44人腸胃不適送醫

高雄市正義市場春捲食物中毒案持續擴大，昨日再新增十七人就醫，累計達一五七人。新北市新店區清六食堂也爆疑似食物中毒案，共四十四人因腸胃不適症狀就醫，衛生局勒令三家分店暫時停業，業者公開致歉，表示一定負起責任，初步懷疑溫差太大導致食材變質。

盼加薪 護理師公會籲辦公聽會

針對「健保法」修法，衛福部朝向「健保特約醫療機構聘用醫事人員時，薪資需為基本薪資二倍，否則不予特約。」近期民眾黨也提案，將此納入條文，但引發基層醫療協會不滿，對此，護理界昨公開表示，若不願開啟溝通之門，護理人力困境將更為惡化，盼立法院舉辦公聽會。

沙崙變更用地爭議 南市府先撤案

沙崙生態科學園區開發爭議不斷，台南市政府撤回將沙崙農場畫設「城鄉發展地區第二類之三（城二-三）」議案，強調將持續尋求最合適的永續方案。不過環團昨直言，南市府說法不清楚，一旦開發，將嚴重衝擊草鴞、環頸雉等逾卅五種保育類動物的棲地生態。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。