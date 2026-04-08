沙崙變更用地爭議 南市府先撤案

沙崙生態科學園區開發爭議不斷，台南市政府撤回將沙崙農場畫設「城鄉發展地區第二類之三（城二-三）」議案，強調將持續尋求最合適的永續方案。不過環團昨直言，南市府說法不清楚，一旦開發，將嚴重衝擊草鴞、環頸雉等逾卅五種保育類動物的棲地生態。

台南市府副秘書長兼都發局長林榮川說，畫設範圍包括整個沙崙農場一○五一公頃，整案先撤回，未分南或北沙崙農場。後續功能定位將待國科會相關計畫擬定完成後，再行整體評估與定位。

瀕臨絕種保育類草鴞全台約剩五百隻。占地約千公頃的沙崙農場，不僅是台南最大特定農業區，也是草鴞的家，為全台極少數可目視草鴞的夜間觀察點。苗栗縣環境保護協會理事長陳祺忠直言，規畫沙崙生態科學園區，勢必會打擊草鴞。

內政部國土計畫審議會昨審查台南市國土功能分區圖草案，環團質疑是替科學園區開發預作鋪路，南市府決定主動撤案。

監督施政聯盟執行長許心欣表示，沙崙生態科學園區環評尚未展開，也還未取得開發許可，市府就急著將農地變更為科學園區開發用地。

國科會表示，考量外界對草鴞棲地保護的關注，後續將提送環境說明書並接受審查，也會經完整環評程序辦理。環境部長彭啓明表示，國科會預計四月底前提送環說書到環境部，已要求國科會以生態先行的角度來開發。