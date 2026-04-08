聽新聞
0:00 / 0:00

大守宮入侵高美館 掀夜捕潮

聯合報／ 記者郭韋綺／高雄報導
高雄鼓山區的高市立美術館近期常見成群的外來種「大守宮」，掀起民眾號召「夜抓收編」風潮。圖／民眾蔡淵鵬提供
高雄鼓山區的高市立美術館近期常見成群的外來種「大守宮」，掀起民眾號召「夜抓收編」風潮。圖／民眾蔡淵鵬提供

外來種「大守宮」入侵高雄鼓山區的高市立美術館，近期夜間常見成群出沒，有民眾揪團動手捕捉移除，掀起夜抓守宮風潮，捕獲直接帶回家飼養，有人逛一圈成功抓到五隻，也有人一周抓了快卅隻。捕捉專家認為，守宮缺乏天敵且繁殖力強，難全面移除。

高市府表示，近期民眾反映園區出現守宮，高美館已委請生態專家實地觀測，並由保全人員加強夜間巡查與即時通報，確保園區生態維護，並將持續加強園區生態監測，也呼籲民眾愛護動物、勿隨意棄養。

高美館近期入夜後出現不少人聚集捕捉守宮，拿手電筒在樹叢尋找目標，燈光閃不停，有人逛了一圈看到七隻、成功抓到五隻，也有人一周就抓了快卅隻，引起網友議論，有人力挺「拜託抓光」、「好好養在家裡，不要再讓牠們跑出來了」，有人則質疑「這樣亂抓反而破壞生態」。

抓捕守宮的行家蔡淵鵬指出，大守宮是亞洲體型最大的壁虎，體長可達卅公分，屬夜行性動物，具有強烈領域性和掠食能力，外觀特徵明顯，灰藍色皮膚布滿橘紅色斑點，多棲息在樹林、建築縫隙或燈源附近，以昆蟲、小型爬蟲或鳥類為食。

蔡淵鵬說，大守宮外型鮮豔，引進台灣在寵物市場逐漸走紅，價格落在一千五百至四千五百元，但近幾年大守宮被發現在野外出沒，蓮池潭、旗津都曾有人直擊蹤跡，而野外守宮族群來源與人為因素相關，包括逃逸、棄養及隨工程木材、植栽夾帶入境後落地生根，因缺乏天敵且繁殖力強，粗估高美館至少幾百隻，對生態衝擊不小，恐消滅不完。

高美館

延伸閱讀

螢火蟲大爆發 苗栗三義西湖渡假村夜賞螢、日看桐

獨／30公分大守宮外來種入侵高美館 掀夜捕潮「像抓寶可夢」

獨／猛禽遊隼飛失1周跨42公里神奇返家瘦一半！專家指和這訓練有關

黑鳶港邊覓食「致命危機」釣魚線纏繞受困獲救 去年也有昨再發生

相關新聞

不用輔具 行動不便長輩 近5成拒拐杖

國家衛生研究院最新研究指出，近五成行動不便的老年人即使步履不穩，仍不願使用拐杖或助行器，原因在於不想承認老邁，心理難以調適，因此成為跌倒高風險族群，往往一跌跤，就可能長期臥床。

雨傘當拐杖 專家：摔倒風險更大

我用雨傘撐著就好了。」不少長輩怕跌倒，走路時習慣將雨傘當成拐杖，台灣長期照顧物理治療學會副秘書長劉旻宜表示，雨傘的橡膠頭並沒有止滑力，且高度無法調整、結構強度不足，容易讓長輩重心不穩，意外跌倒，建議選用正式的醫材輔具。

幫長輩選輔具 民團提醒：挑潮流款

陳爸爸近九十歲，走路速度較慢，重心容易不穩，但活動力還不錯，常獨自至社區附近走動、購物，每回出門時，家人總勸著「拿著拐杖，以防跌倒。」但他卻說「沒問題，慢慢走就好。」讓孩子提心吊膽，不知老父親哪天在外跌倒。

食安危機 新北便當店 44人腸胃不適送醫

高雄市正義市場春捲食物中毒案持續擴大，昨日再新增十七人就醫，累計達一五七人。新北市新店區清六食堂也爆疑似食物中毒案，共四十四人因腸胃不適症狀就醫，衛生局勒令三家分店暫時停業，業者公開致歉，表示一定負起責任，初步懷疑溫差太大導致食材變質。

盼加薪 護理師公會籲辦公聽會

針對「健保法」修法，衛福部朝向「健保特約醫療機構聘用醫事人員時，薪資需為基本薪資二倍，否則不予特約。」近期民眾黨也提案，將此納入條文，但引發基層醫療協會不滿，對此，護理界昨公開表示，若不願開啟溝通之門，護理人力困境將更為惡化，盼立法院舉辦公聽會。

沙崙變更用地爭議 南市府先撤案

沙崙生態科學園區開發爭議不斷，台南市政府撤回將沙崙農場畫設「城鄉發展地區第二類之三（城二-三）」議案，強調將持續尋求最合適的永續方案。不過環團昨直言，南市府說法不清楚，一旦開發，將嚴重衝擊草鴞、環頸雉等逾卅五種保育類動物的棲地生態。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。