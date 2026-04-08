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絕育治標 學者：多元防治、補助農民設備

聯合報／ 記者黃于凡劉星君／連線報導
新北市動保處設置誘捕籠和陷阱，獼猴很聰明，會先測試搖晃籠子，確認沒有危險，才會進一步從外面拿取籠內食物。圖／新北市動保處提供
新北市動保處設置誘捕籠和陷阱，獼猴很聰明，會先測試搖晃籠子，確認沒有危險，才會進一步從外面拿取籠內食物。圖／新北市動保處提供

國內人猴衝突頻繁上演，新北市政府推出誘捕結紮以控制猴群數量，學者說，野外捕捉不易，結紮執行難度高，恐難達抑制族群成長；動保團體認為，人猴活動範圍重疊的觀光區域，應杜絕餵食、減少食物誘因才是治本方法。

林業保育署嘉義分署二○二三年配合署內計畫，曾誘捕併同結紮阿里山國家森林遊樂區內三隻獼猴，分署指出，節育無法即時解決破壞農作物行為，猴群學習能力也會導致捕捉難度上升，園內祝山觀日平台現以動物友善垃圾桶、用餐空間以隱形鐵窗區隔人猴、誘捕獼猴異地野放等複合式防治，該區域猴群已減少。

屏東科技大學野保所副教授蘇秀慧表示，透過執行生殖控制來降低猴害，須先釐清猴子是遭人棄養或本來就出現在該區域，棄養的猴子會傾向再回到人的環境活動去找食物，野放位置須詳細討論，避免出現一樣問題。

蘇秀慧說，若原本就是野生猴子，則可利用圍網、電圍網、驅趕等方式。至於刺青位置，蘇秀慧說，常見在臉部額頭附近，眉毛上面或是眼睛下方。

嘉義大學森林暨自然資源學系副教授劉建男說，結紮執行難度高，山區捕捉不易，且若無法達到高比率絕育，就像推動流浪狗絕育一樣不易抑制整體族群成長，建議管理策略多元方式並行，獵捕具危害性的個體，果園則設電圍網等防護措施，並提供相關補助。

台灣獼猴共存推廣協會秘書長林美吟說，人類切割獼猴棲地，導致生活範圍重疊，就算獼猴結紮再放回，也會面臨相同狀況，政府應加強電網補助，並針對觀光地區首重加強民眾教育，禁隨意餵食、邊走邊吃，盡量減少食物誘因，不然結紮的獼猴也會出來覓食。

此外，嘉義縣家畜疾病防治所首創「浪浪就業服務站」，由專業訓犬師培訓流浪狗，再讓農民領養來守護果園。

李姓果農分享，他領養了三隻護衛犬，會主動巡視並驅趕猴群，收成比以前好了不少。

阿里山 猴子 野放

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