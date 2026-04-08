聽新聞
0:00 / 0:00

猴害頻傳 新北結紮標記、建預警地圖

聯合報／ 記者林媛玲邱瑞杰王慧瑛／新北報導
新北市動保處誘捕作亂的獼猴結紮後，在下巴留下刺青標記，避免重複捕捉。圖／新北市動保處提供
新北市動保處誘捕作亂的獼猴結紮後，在下巴留下刺青標記，避免重複捕捉。圖／新北市動保處提供

台灣獼猴損壞農作物及騷擾、攻擊人事件頻傳，農民要求政府允許獵殺，新北市動保處誘捕作亂的獼猴結紮，並在下巴處刺青標記，以利辨識、避免重複捕捉，藉此控制族群數量；還創新導入ＡＩ與５Ｇ監控技術建立「獼猴預警地圖」，掌握獼猴活動情況，為農民預警。

獼猴保育後族群擴大，許多地區活動範圍逐漸與人居環境重疊，新北瑞芳、石碇、深坑、三峽及新店等山區常有獼猴滋擾或掠食農作物，已成農民公敵。新北動保處表示，近三年每年接獲通報猴群滋擾約九十件，驅趕、防治及建立獼猴地圖預警是現行主要策略。

今年大年初三起，瑞芳有兩隻獼猴不斷闖入民宅覓食，還威嚇、攻擊長者，已三人受傷。動保處設誘捕籠、夜宿民宅都無功而返。兩隻獼猴會先搖晃籠子，確認沒有危險才拿食物。「獼猴行為會持續進化，我們在測試牠，牠也在觀察我們。」動保處長楊淑方說，這兩隻獼猴懂得察言觀色，推測曾被人飼養，理解人類行為，不像野生。

由於當地居民習慣在戶外擺放貓飼料，動保處分析是吸引獼猴下山覓食主因之一，只能請居民配合不餵食、收納好食物，並設置「注意獼猴出沒」公告。

猴子智商相當於人類三、四歲幼童，這兩隻獼猴通常白天不現蹤，晚上才出現覓食，察覺危險撒腿就跑。瑞濱里長胡長安說，用吹箭抓不到，用打的才有效，希望動保處拿出對策。

動保處同步採結紮、禁止餵食、環境管理等手段，三年前向台北市立動物園學結紮，參考泰國相關管理作法。楊淑方說，結紮手術阻斷受孕，不影響荷爾蒙分泌及原有行為表現；結紮後休養五至七天就可野放，仍可參與群體生活。至於不適合野放的猴子就收容，三年來已有十多隻。

石碇區張姓農民抱怨綠竹筍及桂竹筍留做種被獼猴吃掉，已兩、三年無法生產。有農民表示，廿、卅隻獼猴在菜園或果園中，動保處結紮再野放，仍會吃農作物，電網防堵效果有限，猴害依舊難解。光明里長黃寶緻說，有些獼猴拔果實咬兩、三口就丟棄再拔，農民氣到抓狂。

楊淑方說，法令規定只能驅離野放，除非患人畜傳染病，否則不能撲殺，但獼猴壽命三、四十年，野放原處仍遭責難，移至他處則可能遭排斥成孤猴，成了難題。

「猴害議題不亞於流浪狗，未來會是全國共同的課題。」楊淑方說，今年新北將在新店山區試辦獼猴地圖預警機制，掌握猴群活動路徑，一旦可能進入市區或農地，自動觸發預警通知，民眾立即掌握、圍堵。

農民 新北 深坑

延伸閱讀

黑鳶港邊覓食「致命危機」釣魚線纏繞受困獲救 去年也有昨再發生

愛玩小賓士貓受傷險瞎眼 治療後找到家重獲新生

人犬衝突 高市南星計畫區野狗為害

青年志工投入動物之家 新北90人陪伴收容犬貓找回信任

相關新聞

不用輔具 行動不便長輩 近5成拒拐杖

國家衛生研究院最新研究指出，近五成行動不便的老年人即使步履不穩，仍不願使用拐杖或助行器，原因在於不想承認老邁，心理難以調適，因此成為跌倒高風險族群，往往一跌跤，就可能長期臥床。

雨傘當拐杖 專家：摔倒風險更大

我用雨傘撐著就好了。」不少長輩怕跌倒，走路時習慣將雨傘當成拐杖，台灣長期照顧物理治療學會副秘書長劉旻宜表示，雨傘的橡膠頭並沒有止滑力，且高度無法調整、結構強度不足，容易讓長輩重心不穩，意外跌倒，建議選用正式的醫材輔具。

幫長輩選輔具 民團提醒：挑潮流款

陳爸爸近九十歲，走路速度較慢，重心容易不穩，但活動力還不錯，常獨自至社區附近走動、購物，每回出門時，家人總勸著「拿著拐杖，以防跌倒。」但他卻說「沒問題，慢慢走就好。」讓孩子提心吊膽，不知老父親哪天在外跌倒。

食安危機 新北便當店 44人腸胃不適送醫

高雄市正義市場春捲食物中毒案持續擴大，昨日再新增十七人就醫，累計達一五七人。新北市新店區清六食堂也爆疑似食物中毒案，共四十四人因腸胃不適症狀就醫，衛生局勒令三家分店暫時停業，業者公開致歉，表示一定負起責任，初步懷疑溫差太大導致食材變質。

盼加薪 護理師公會籲辦公聽會

針對「健保法」修法，衛福部朝向「健保特約醫療機構聘用醫事人員時，薪資需為基本薪資二倍，否則不予特約。」近期民眾黨也提案，將此納入條文，但引發基層醫療協會不滿，對此，護理界昨公開表示，若不願開啟溝通之門，護理人力困境將更為惡化，盼立法院舉辦公聽會。

沙崙變更用地爭議 南市府先撤案

沙崙生態科學園區開發爭議不斷，台南市政府撤回將沙崙農場畫設「城鄉發展地區第二類之三（城二-三）」議案，強調將持續尋求最合適的永續方案。不過環團昨直言，南市府說法不清楚，一旦開發，將嚴重衝擊草鴞、環頸雉等逾卅五種保育類動物的棲地生態。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。