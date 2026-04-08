婦女再就業 獎勵金申請門檻放寬

勞動部昨公告修正「婦女再就業計畫」獎勵措施，大幅降低申請門檻，凡照顧家庭、健康、職涯等各種原因離職一八○天以上的女性都適用，也不再規定須透過公立就業服務機構找工作才能申請就業獎勵金，在人力銀行、親友社群介紹等方式求職，穩定就業三個月後，最高可領六萬元就業獎勵金。

婦女再就業計畫提供個別化就業服務、自主訓練獎勵、再就業獎勵及雇主工時調整獎勵等措施。截至去年已協助九萬六百名婦女。這次修正除了放寬再就業獎勵申請條件並提高獎勵金額，還放寬適用對象不限家庭因素、增列自主訓練獎勵時數、工時調整獎勵調整為職場支持輔導獎勵。

勞動部長洪申翰說，女性離職原因多樣，因此拿掉因家庭照顧離職的資格條件。此外，計畫實施以來，不少人反映透過公立就業機構媒合、推介工作才能申請就業獎勵金，讓職缺選擇受限，因此這次也打開限制，往後無論是公立、民間就業機構、甚至是親友介紹的工作，只要穩定就業一段時間就能拿到獎勵金，獎金也翻倍，從原本的三萬提高到六萬元。

勞動力發展署副署長陳世昌說明，過去規定必須受僱同一個雇主九十天才能領獎勵金，現放寬受僱滿卅天可先拿一萬元，其後若離職有六十天的保留期，順利轉職繼續計算時間，按月領獎勵金，最長六個月，全時工作最高可拿六萬元，部分工時者最高三萬元。

同時，這次也將雇主工時調整獎勵，改為職場支持輔導獎勵，獎勵金從每人每月三千元提高至五千元，最長一年；三萬元的自主訓練獎勵，則新增訓練課程時數須達至少八小時。