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道安死亡增 交部批新北：打翻大家努力

聯合報／ 記者胡瑞玲葉德正／連線報導

根據交通部統計，今年一月因交通事故死亡有二六四人，相比去年增加廿三人死亡，增幅百分之九點五，其中，新北市道安事故死亡數最多，增加卅一人。交通部路政司長吳東凌直言，「新北市的問題把大家的努力都打翻了」，將與新北市討論因應改善措施。

新北：  3月已改善

對此，新北交通局表示，新北市今年三月交通死亡人數十人，較去年同期少二人，五一○四人受傷，也較去年同期少一四三○人，事故防制須長期檢視，才能客觀呈現道路交通安全改善成效。新北市府副發言人羅婉庭強調，市府無意跟中央鬥嘴，「民眾的安全和生命才是我們在乎的」。

根據統計，今年一月交安造成二六四人死亡，包括機車、高齡、酒駕、行人死亡人數都在上升，其中行人有卅二死，比去年同期增加八人，增幅高達百分之卅二，酒駕造成十三死，比去年同期增加七人。若以縣市來看，則以新北市增加卅一人死亡最多，其次是嘉市增加三人、澎湖增加二人、苗栗增加一人。

吳東凌表示，過去交通部觀察各縣市道安情況是以Ａ３數據為主，現在優先看Ａ１數據較為即時，新北市一月道安死亡人數攀升，其中機車事故最多，肇因主要是沒有保持距離、駕駛緊張、恍神，將針對其Ａ１數據與新北市討論改善措施。

至於改善的具體措施，吳東凌表示，主要是速度管理，在控制號誌後車速減慢不少，另也有加強宣導、執法。

交通部 新北

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