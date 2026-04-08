計程車牌照之亂 運將挺修法：中央別甩鍋地方

計程車車牌亂象頻傳，交通部擬修法遏止牌照有價化歪風，禁止車行不當收費。對此，計程車工會表示，中央不應遇到六都就甩鍋，呼籲交通部應透明化計算公式，統一全國計程車數量。

台北市計程車駕駛員職業工會發言人李威爾說，贊成交通部修法開罰，但也認為中央不應把責任甩鍋給地方。他解釋，目前計程車車牌結構分為三種，分別為車行車牌、司機合作社、個人車行，儘管沒有全國總量管制，但各縣市政府的數量不一，且長期沒有更新數量，導致部分縣市牌照很多，但實際需求並沒有那麼多。

李威爾表示，地方政府礙於車行勢力不敢處理計程車車牌價格亂象等相關爭議，中央應站出來管轄全國計程車車牌數量，有了統一規範，若地方或車行不遵守就有法可以咎責。

李威爾說，現行是以縣市人口數及道路面積來計算、發放牌照數量，那中央就應該公開其公式，該減少車牌數的縣市就應該減少，該增加的增加，並逐年滾動增減。

中華民國汽車運輸業駕駛員全國總工會副理事長鄭力嘉說，有些不肖車行向駕駛收取權利金等費用，由於這不會有收據，導致駕駛沒有證據可以向地方政府檢舉、申訴，要如何取締、開罰不肖業者，是地方政府應思考的議題，另交通部及台中縣政府也應檢討計程車數量是否足夠。

鄭力嘉也強調，儘管價格亂象頻傳，但也不能因此就大肆發放牌照，「不能罪犯多就增加警察，應去解決犯罪本身」，若增加太多牌照，既有的計程車駕駛收入就會銳減，反而會引發駕駛反彈。他認為，開放市場的前提，應考慮若人口減少時，牌照是否能順利收回，這才是重點；中央及地方合作，積極稽查、取締開罰不肖業者。

台灣大車隊表示，有注意到計程車牌照的空額度愈來愈緊張，若修法可以減少問題，相信也能推動整體產業朝向良性方向發展。LINE GO表示，這次修法對於保障駕駛權益是關鍵的一步。