一張喊到35萬元！計程車行高價炒車牌亂象 交部修法要管

現行駕駛若要取得車牌合法行駛計程車，需先「靠行」，卻因地方政府未定期檢討合理牌照數量、車行長期把持空車牌，加上資訊不對等，導致原本免費發放的車牌，被炒成有價市場，甚至傳出台中一面車牌高達卅五萬元。

交通部昨表示，將修法禁止車行巧立名目不當收費，違者最高罰九萬元、廢止營業執照，最快今年上半年上路。

一九九八年公路局針對計程車車牌規範修法後，發放出近十一萬面牌照，目前已掛牌九點三萬面，加上空車牌總計近十萬面，其中車行掌握的空車牌數有近六千面；而計程車牌照數量，直轄市占整體的九成。

根據公路法規範，地方政府應依照人口數量、道路面積的變化，定期檢討合理牌照數量，但自一九九八年修法至今，地方政府無定期檢討，導致產生空車額遭車行把持的問題，造成○元的牌照，變成有價，甚至要求駕駛要透過車行貸款，指定購買某車款，才提供車牌等情形。

公共運輸及監理司長胡迪琦表示，疫情後多元計程車暴增，需要的車牌也跟著增加，但一九九八年修法後，地方政府就沒在發放新車牌，目前空車牌都被車行把持，但汰舊換新的審核規則為三年到期後可展延一次，展延年限各縣市不一，像是台中三年到期後可展延八年，等於空車期長達十一年，高雄甚至可展延十年，空車期高達十三年。

胡迪琦解釋，會有汰舊換新展延的規則，主要是過去計程車環境較差，車行難以找到駕駛補缺口，為讓車行有足夠時間尋找駕駛才會有展延年限，還沒補到人前會有空車額。但如今計程車環境蓬勃，車牌供不應求，車牌卻都握在車行手中，才會出現台中一面車牌卅至卅五萬元的誇張情況。

胡迪琦表示，為禁止車行巧用名目向駕駛收取不當費用，或透過指定購車、貸款、保險等方式不當牟利，將修定「汽車運輸業管理規則」，明確禁止上述行為，並明定靠行費用基準需提報公路主管機關，讓收費資訊透明化。違者將依公路法開罰九千元至九萬元，最重可廢止營業執照。

胡迪琦也說，建議地方政府設置審議機制，定期檢討發放牌照數量及展延年限是否還需這麼長。另已於上月底函請直轄市交通局，公布計程車行剩餘空車額及媒合供需，並透過審議機制落實空車額保留展期申請審查。

台中市交通局表示，如計程車業者不當收費，駕駛人可提供相關資料向交通局檢舉。有意從事計程車服務的駕駛人，可向台中市計程車公會、合作社或榮車中心等團體，媒合尚有空牌車行；至於公開車行剩餘車牌數，涉及各家車行經營資訊，恐涉及政府資訊公開法，後續將視交通部函釋結果評估。