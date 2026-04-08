聽新聞
0:00 / 0:00

一張喊到35萬元！計程車行高價炒車牌亂象 交部修法要管

聯合報／ 記者胡瑞玲余采瀅／連線報導
交通部出手敦促地方政府設置審議機制，定期檢討發放牌照數量及展延年限。圖為松山機場外進出航站的計程車。記者陳正興／攝影
交通部出手敦促地方政府設置審議機制，定期檢討發放牌照數量及展延年限。圖為松山機場外進出航站的計程車。記者陳正興／攝影

現行駕駛若要取得車牌合法行駛計程車，需先「靠行」，卻因地方政府未定期檢討合理牌照數量、車行長期把持空車牌，加上資訊不對等，導致原本免費發放的車牌，被炒成有價市場，甚至傳出台中一面車牌高達卅五萬元。

交通部昨表示，將修法禁止車行巧立名目不當收費，違者最高罰九萬元、廢止營業執照，最快今年上半年上路。

一九九八年公路局針對計程車車牌規範修法後，發放出近十一萬面牌照，目前已掛牌九點三萬面，加上空車牌總計近十萬面，其中車行掌握的空車牌數有近六千面；而計程車牌照數量，直轄市占整體的九成。

根據公路法規範，地方政府應依照人口數量、道路面積的變化，定期檢討合理牌照數量，但自一九九八年修法至今，地方政府無定期檢討，導致產生空車額遭車行把持的問題，造成○元的牌照，變成有價，甚至要求駕駛要透過車行貸款，指定購買某車款，才提供車牌等情形。

公共運輸及監理司長胡迪琦表示，疫情後多元計程車暴增，需要的車牌也跟著增加，但一九九八年修法後，地方政府就沒在發放新車牌，目前空車牌都被車行把持，但汰舊換新的審核規則為三年到期後可展延一次，展延年限各縣市不一，像是台中三年到期後可展延八年，等於空車期長達十一年，高雄甚至可展延十年，空車期高達十三年。

胡迪琦解釋，會有汰舊換新展延的規則，主要是過去計程車環境較差，車行難以找到駕駛補缺口，為讓車行有足夠時間尋找駕駛才會有展延年限，還沒補到人前會有空車額。但如今計程車環境蓬勃，車牌供不應求，車牌卻都握在車行手中，才會出現台中一面車牌卅至卅五萬元的誇張情況。

胡迪琦表示，為禁止車行巧用名目向駕駛收取不當費用，或透過指定購車、貸款、保險等方式不當牟利，將修定「汽車運輸業管理規則」，明確禁止上述行為，並明定靠行費用基準需提報公路主管機關，讓收費資訊透明化。違者將依公路法開罰九千元至九萬元，最重可廢止營業執照。

胡迪琦也說，建議地方政府設置審議機制，定期檢討發放牌照數量及展延年限是否還需這麼長。另已於上月底函請直轄市交通局，公布計程車行剩餘空車額及媒合供需，並透過審議機制落實空車額保留展期申請審查。

台中市交通局表示，如計程車業者不當收費，駕駛人可提供相關資料向交通局檢舉。有意從事計程車服務的駕駛人，可向台中市計程車公會、合作社或榮車中心等團體，媒合尚有空牌車行；至於公開車行剩餘車牌數，涉及各家車行經營資訊，恐涉及政府資訊公開法，後續將視交通部函釋結果評估。

計程車 交通部 台中

延伸閱讀

檢舉變工具？中市議員要求鬆綁騎樓停車放寬免取締時段

偉士牌車友看過來！70 年代失竊最低、越老越值錢的「老鴨母」

傳統機車行拚轉型油電 基隆市提出補助計畫

挑幼兒園別踩雷！教育部籲登全國教保資訊網 園所超收、不當收費全都露

相關新聞

一張喊到35萬元！計程車行高價炒車牌亂象 交部修法要管

現行駕駛若要取得車牌合法行駛計程車，需先「靠行」，卻因地方政府未定期檢討合理牌照數量、車行長期把持空車牌，加上資訊不對等，導致原本免費發放的車牌，被炒成有價市場，甚至傳出台中一面車牌高達卅五萬元。

不用輔具 行動不便長輩 近5成拒拐杖

國家衛生研究院最新研究指出，近五成行動不便的老年人即使步履不穩，仍不願使用拐杖或助行器，原因在於不想承認老邁，心理難以調適，因此成為跌倒高風險族群，往往一跌跤，就可能長期臥床。

食安危機。新北便當店 44人腸胃不適送醫

高雄市正義市場春捲食物中毒案持續擴大，昨日再新增十七人就醫，累計達一五七人。新北市新店區清六食堂也爆疑似食物中毒案，共四十四人因腸胃不適症狀就醫，衛生局勒令三家分店暫時停業，業者公開致歉，表示一定負起責任，初步懷疑溫差太大導致食材變質。

舞台劇「下雪了」把握88折

全球巡演超過卅年、橫掃奧利佛獎等廿多項戲劇大獎的經典作品—斯拉法「下雪了」首度巡迴台北、台中、高雄三地劇院，主辦單位聯合數位文創為慶祝兒童節，即日起至四月九日購買「四人同樂套票」享八八折優惠。

婦女再就業 獎勵金申請門檻放寬

勞動部昨公告修正「婦女再就業計畫」獎勵措施，大幅降低申請門檻，凡照顧家庭、健康、職涯等各種原因離職一八○天以上的女性都適用，也不再規定須透過公立就業服務機構找工作才能申請就業獎勵金，在人力銀行、親友社群介紹等方式求職，穩定就業三個月後，最高可領六萬元就業獎勵金。

計程車牌照之亂 運將挺修法：中央別甩鍋地方

計程車車牌亂象頻傳，交通部擬修法遏止牌照有價化歪風，禁止車行不當收費。對此，計程車工會表示，中央不應遇到六都就甩鍋，呼籲交通部應透明化計算公式，統一全國計程車數量。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。