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Uber Eats將漲價 政院擬介入處理
外送專法將在今年七月廿一日上路，外送平台Uber Eats日前開第一槍，宣布調整商家外送訂單服務費，其中美食外送調漲百分之二點五、生鮮雜貨調漲百分之三，並同步設置「百分之卅五服務費率上限」。國民黨立委謝龍介昨提出質詢，行政院長卓榮泰表示，「穩定物價是最大優先」，一定會要求交通部、公平會介入處理。
Uber Eats日前表示，「外送員權益保障及外送平台管理法」預計七月實施，新法將對外送產業整體營運模式與成本結構帶來重大影響；自七月廿一日起，美食外送商家合作業者的外送訂單服務費調幅為二點五個百分點，生鮮雜貨商家合作業者調幅為三個百分點，並主動設置「百分之卅五服務費率上限」機制。
謝龍介昨指出，一碗麵一旦漲價就回不去了，這是嚴肅的問題，行政院的態度如何？卓榮泰答詢時說，「當然這時候，穩定物價是最大優先」，任何風吹草動都會造成民眾心理上的負擔。
謝龍介追問，「你要呼籲一下嗎？」卓榮泰說，他一定會要求交通部、公平會要介入去處理。
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