健康你我他／早餐報紙是絕配 讓人燃起參與感

有句名言「一日不讀書，塵生其中；兩日不讀書，言語乏味；三日不讀書，面目可憎。」可見讀書的重要。學生時期常逛書店買書，爾後就業、為人母就鮮少有這種雅興，一晃眼三、四十年。時代進步，紙本書不是唯一，電子書、有聲書等豐富了我們啃食知識的味蕾，報章雜誌也提供我們涉獵新知的管道。

退休後閱報是我的最愛，早餐佐一份聯合報更是絕配，這得感恩送報生天天迎著曙光，不畏寒暑的為我服務，讓我日日享受豐盛的精神食糧，讀報活化腦力，讓人心不老。

報紙有很多不同版面，多元的內容訊息，展讀一份報紙，即可吸收多樣的知識，了然時事脈動。每當賞讀副刊，一篇篇精湛文采，帶我進入作者鋪陳的情境，時而令人歡悅，時而令人省思，眼睛爬梳在字裡行間，甚是陶然。

看完健康版，如暮鼓晨鐘，提醒身心保健、重視防範。記得多年前健康版曾刊登有關巴金森氏症的治療新知，適巧好友罹患該症，我轉知後，她北上尋醫，得到不錯的改善。

讀報還能讓人燃起互動的參與感，有些版的徵文訊息，激發自己躍躍欲試，期待拙作幸運刊登，來個驚喜。值得一提的是元氣周報「成語謎字」遊戲，是兩老的歡樂周末，彼此較量一下。老伴還將它剪貼成冊，元宵節孫子們過來時，當作燈謎，答對給獎，闔家同歡。