沙崙農場闖關變更南科用地恐危害草鴞棲地 國土署：請南市府落實保育

內政部國土計畫審議會第47次大會今審查台南市國土功能分區圖草案，國土署表示，針對民團關心沙崙地區因科學園區及周邊區域開發需求進行國土功能分區調整，將影響草鴞棲地，審議會聽取台南市政府及國科會代表說明後，同意市府撤回科學園區及周邊區域的國土功能分區調整案，請台南市府落實環境保育。

環保團體今早於國土署前召開記者會指出，議程中有台南市政府突襲插隊提出的沙崙農場上千公頃農2土地要變更為城鄉2-3的案件，轉為科學園區的開發用地，將嚴重衝擊草鴞、環頸雉等超過35種保育類動物的棲地生態，訴請國審會拒審或否決，阻止中央和地方圈地破壞沙崙農場環境生態。

國土署表示，本次審議已明確核定範圍之相關重大建設案件，包括國家太空中心台南沙崙整合測試研發基地、安平商港剩餘土方區（圍堤工程）等案原則同意。

國土署指出，國土功能分區圖目前屬於繪製階段，除配合行政院核定重大建設必要外，台南市政府仍應依各級國土計畫指導務實規畫並畫設適當國土功能分區，並與地方民眾充分溝通，以取得共識。另提醒即便畫設為城鄉發展地區者後續仍須辦理土地開發申請程序，並非畫設後可立即開發利用。

國土署表示，目前已完成全國19個縣市國土功能分區圖審議工作，請台南市政府配合大會決議，引導土地合理利用，落實環境保育及守護國土永續。