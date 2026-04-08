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看懂貧血原因 治療才能對症

聯合報／ 周聖傑／台大醫院內科部醫師
貧血常見症狀包括虛弱、頭暈、心悸、活動時易喘，臉色蒼白等。圖╱123RF
貧血常見症狀包括虛弱、頭暈、心悸、活動時易喘，臉色蒼白等。圖╱123RF

貧血是常見的健康問題，以「缺鐵性貧血」最為普遍，而「再生不良性貧血」則較罕見。所謂貧血，是指血液中血紅素濃度低於同齡、同性別的正常標準，使身體組織氧氣供應不足，常見症狀包括疲倦、虛弱、頭暈、心悸、活動時容易喘，臉色或嘴唇蒼白等。

缺鐵性貧血的成因，是體內鐵質不足導致無法正常製造血紅素，所產生的貧血狀態。當鐵質攝取不足、吸收不良或像孕婦或成長期孩童有需求增加時都可能發生，但在台灣最常見原因並非飲食不足，而是長期慢性失血。

由於人體沒有主動排出鐵質的機制，流失鐵質的唯一可能，就是失血。一旦持續流失，體內鐵質儲備便會逐漸耗盡。臨床上常見原因，包括月經量過多，或腸胃道慢性出血如胃潰瘍、痔瘡或腸道腫瘤等。

診斷缺鐵性貧血，會透過抽血檢驗血紅素、紅血球大小與鐵蛋白等指標。治療缺鐵性貧血的關鍵，在於找出並處理失血的根本原因，同時補充鐵劑。多數患者使用口服鐵劑即可改善，若腸胃不適或吸收效果不佳，則可改以靜脈補鐵。飲食建議適量攝取動物性鐵質如鴨血、豬肝等，並搭配富含維生素C的蔬果，以幫助鐵質吸收。但如果鐵質流失原因未解決，鐵劑就必須持續補充並追蹤。

再生不良性貧血則與鐵質無關，而是骨髓造血功能受損，無法製造足夠的紅血球、白血球與血小板。病人除了貧血症狀外，還可能因白血球不足而反覆感染，或因血小板偏低出現瘀青、流血不止等情況。其成因多數不明，部分與自體免疫反應、病毒感染、藥物或毒物暴露有關。

確診再生不良性貧血，需進一步進行骨髓檢查。病情嚴重者須及早治療，年輕且有合適捐贈者，會優先考慮造血幹細胞移植；其餘患者則以免疫抑制治療與支持性輸血為主，並預防感染與出血。

貧血並非單一成因，治療方式差異極大。只要及早發現、釐清原因並配合醫療建議，多數缺鐵性貧血都能改善；即使是再生不良性貧血，隨著醫療進步，治療成效也已顯著提升。若長期感到疲倦或出現不明原因貧血，應及早就醫檢查，才能守住健康底線。

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