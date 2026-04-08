聽新聞
0:00 / 0:00

今年首例萊姆病境外移入

聯合報／ 記者翁唯真／台北報導
蜱是傳染萊姆病的媒介。美聯社
蜱是傳染萊姆病的媒介。美聯社

國內出現今年首例萊姆病境外移入確定病例，疾管署昨公布，個案為北部60多歲女性，自去年5月起居住於瑞典，曾多次至住家附近森林活動並遭蟲咬，今年3月中旬因皮膚紅癢於當地就醫診斷為萊姆病，返台後因血尿及皮膚症狀持續，經醫院通報採檢，確認感染萊姆病，目前已返家休養。

該個案於3月17日入境，隔日及25日兩度就醫。防疫醫師林詠青說，個案有高血脂病史，在瑞典時已出現典型紅疹，因萊姆病抗生素療程通常需10至14天，個案可能因療程未完成即回國，導致症狀未消退，目前仍持續治療中。

萊姆病為人畜共通傳染病，主要透過被感染的「蜱」（俗稱壁蝨）叮咬傳播，不會人傳人。林詠青指出，蜱的大小僅0.2至1公分，吸飽血後可達3公分，民眾不易察覺。感染初期約8成患者會在1周內出現「遊走性紅斑」，並伴隨發燒、頭痛、淋巴腺腫脹等類似感冒症狀。若未妥善治療，紅斑雖會在4周內消退，但後期恐引發心臟傳導異常、腦膜炎或關節痛等併發症，部分病患症狀甚至會持續數年之久。

根據疾管署統計，我國自2007年將萊姆病列為第四類法定傳染病以來，累計21例確定病例，全數為境外移入，感染國家以美國13例最多，其餘多為瑞典、英國、法國等歐洲國家。值得注意的是，全球萊姆病疫情近年呈上升趨勢且地理分布擴大。

疾管署發言人曾淑慧提醒，民眾前往流行地區或野外活動時，應加強個人防護，穿著淺色長袖衣褲、長靴，並將褲管紮入襪內，裸露部位應塗抹經政府核可的防蚊蟲藥劑；返家後應立即沐浴換衣，並檢查全身是否遭蜱叮咬；若發現遭硬蜱叮咬，應使用鑷子夾住口器小心摘除，避免口器殘留體內，並立刻以肥皂沖洗傷口。如有疑似症狀應盡速就醫，並主動告知旅遊接觸史。

瑞典 疾管署

延伸閱讀

首例禽傳人「H7N7」接觸個案 33人全採陰解隔離…疾管署採檢87野鳥檢體

今年首例萊姆病！6旬女瑞典返台爆血尿 未治療症狀恐蔓延數年

首例本土H7新A流基因定序H7N7 人傳人機率不高

致死率最高75%…立百病毒感染症 我列法定傳染病

相關新聞

不用輔具 行動不便長輩 近5成拒拐杖

國家衛生研究院最新研究指出，近五成行動不便的老年人即使步履不穩，仍不願使用拐杖或助行器，原因在於不想承認老邁，心理難以調適，因此成為跌倒高風險族群，往往一跌跤，就可能長期臥床。

雨傘當拐杖 專家：摔倒風險更大

我用雨傘撐著就好了。」不少長輩怕跌倒，走路時習慣將雨傘當成拐杖，台灣長期照顧物理治療學會副秘書長劉旻宜表示，雨傘的橡膠頭並沒有止滑力，且高度無法調整、結構強度不足，容易讓長輩重心不穩，意外跌倒，建議選用正式的醫材輔具。

幫長輩選輔具 民團提醒：挑潮流款

陳爸爸近九十歲，走路速度較慢，重心容易不穩，但活動力還不錯，常獨自至社區附近走動、購物，每回出門時，家人總勸著「拿著拐杖，以防跌倒。」但他卻說「沒問題，慢慢走就好。」讓孩子提心吊膽，不知老父親哪天在外跌倒。

食安危機 新北便當店 44人腸胃不適送醫

高雄市正義市場春捲食物中毒案持續擴大，昨日再新增十七人就醫，累計達一五七人。新北市新店區清六食堂也爆疑似食物中毒案，共四十四人因腸胃不適症狀就醫，衛生局勒令三家分店暫時停業，業者公開致歉，表示一定負起責任，初步懷疑溫差太大導致食材變質。

盼加薪 護理師公會籲辦公聽會

針對「健保法」修法，衛福部朝向「健保特約醫療機構聘用醫事人員時，薪資需為基本薪資二倍，否則不予特約。」近期民眾黨也提案，將此納入條文，但引發基層醫療協會不滿，對此，護理界昨公開表示，若不願開啟溝通之門，護理人力困境將更為惡化，盼立法院舉辦公聽會。

沙崙變更用地爭議 南市府先撤案

沙崙生態科學園區開發爭議不斷，台南市政府撤回將沙崙農場畫設「城鄉發展地區第二類之三（城二-三）」議案，強調將持續尋求最合適的永續方案。不過環團昨直言，南市府說法不清楚，一旦開發，將嚴重衝擊草鴞、環頸雉等逾卅五種保育類動物的棲地生態。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。