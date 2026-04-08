今年首例萊姆病境外移入

國內出現今年首例萊姆病境外移入確定病例，疾管署昨公布，個案為北部60多歲女性，自去年5月起居住於瑞典，曾多次至住家附近森林活動並遭蟲咬，今年3月中旬因皮膚紅癢於當地就醫診斷為萊姆病，返台後因血尿及皮膚症狀持續，經醫院通報採檢，確認感染萊姆病，目前已返家休養。

該個案於3月17日入境，隔日及25日兩度就醫。防疫醫師林詠青說，個案有高血脂病史，在瑞典時已出現典型紅疹，因萊姆病抗生素療程通常需10至14天，個案可能因療程未完成即回國，導致症狀未消退，目前仍持續治療中。

萊姆病為人畜共通傳染病，主要透過被感染的「蜱」（俗稱壁蝨）叮咬傳播，不會人傳人。林詠青指出，蜱的大小僅0.2至1公分，吸飽血後可達3公分，民眾不易察覺。感染初期約8成患者會在1周內出現「遊走性紅斑」，並伴隨發燒、頭痛、淋巴腺腫脹等類似感冒症狀。若未妥善治療，紅斑雖會在4周內消退，但後期恐引發心臟傳導異常、腦膜炎或關節痛等併發症，部分病患症狀甚至會持續數年之久。

根據疾管署統計，我國自2007年將萊姆病列為第四類法定傳染病以來，累計21例確定病例，全數為境外移入，感染國家以美國13例最多，其餘多為瑞典、英國、法國等歐洲國家。值得注意的是，全球萊姆病疫情近年呈上升趨勢且地理分布擴大。

疾管署發言人曾淑慧提醒，民眾前往流行地區或野外活動時，應加強個人防護，穿著淺色長袖衣褲、長靴，並將褲管紮入襪內，裸露部位應塗抹經政府核可的防蚊蟲藥劑；返家後應立即沐浴換衣，並檢查全身是否遭蜱叮咬；若發現遭硬蜱叮咬，應使用鑷子夾住口器小心摘除，避免口器殘留體內，並立刻以肥皂沖洗傷口。如有疑似症狀應盡速就醫，並主動告知旅遊接觸史。