健康主題館／食物中毒腸胃自救法 腹瀉記得補充營養

食安事件頻傳，高雄春捲攤商爆發食物中毒案件，造成157人就醫；新北市一家食堂便當店也傳出疑似食物中毒案件，24人出現腸胃道症狀。消化內科醫師方冠傑表示，吃完東西後若出現「爆拉」症狀，通常是吃到被細菌汙染的食物，引起食物中毒反應，若要幫助腸胃道恢復，不能「拉完」就算了。

注意上吐下瀉8大凶手

方冠傑說，台灣天氣潮濕、悶熱，加上外食文化，海鮮、生食、便當、隔夜菜，可說是每天吃東西都在踩地雷，提醒民眾注意「上吐下瀉8大凶手」及腸胃自救吃法。

1.腸炎弧菌：常見生魚片、蚵仔、沒洗乾淨的海鮮，症狀是直接水瀉且合併嘔吐。

2.仙人掌桿菌：在隔夜炒飯、放太久的便當滋生，可說是便當殺手，但此菌加熱也殺不死。

3.金黃色葡萄球菌：飯糰、壽司、涼麵常有，由於廚師的手有傷口及接觸食物，等於直接中招。

4.沙門氏菌：常於早餐店半熟蛋、沒熟的雞肉，症狀為發燒、腹瀉、腹痛。

5.病原性大腸桿菌：常見於半熟漢堡排、絞肉料理，外面看起來熟了，不代表裡面安全，症狀為腹瀉、腹痛。

6.產氣莢膜梭菌：常出現在滷肉、咖哩、大鍋菜，尤其是自助餐，因煮太大鍋放在室溫慢慢冷，容易增生細菌，症狀為腹瀉、腹痛。

7.曲狀桿菌：它是砧板兇手，常是切完生雞肉，又用同一塊砧板切水果，造成交叉汙染，症狀為腹瀉、腹痛。

8.李斯特菌：常出現在生菜、未殺菌牛奶等，症狀為腹瀉、腹痛。

方冠傑說，民眾出現食物中毒的腹瀉、腹痛等症狀，常只吃白吐司、白粥、香蕉，希望讓腸胃道休息。其實受傷的腸胃需要營養，建議狂吐狂拉時，可小口喝「藥局買的口服電解質液」補充電解質，若喝運動飲料要「加水稀釋」。當食欲慢慢恢復時，可吃水煮雞肉、清蒸魚、蒸蛋等低油、好消化、優質蛋白質，讓腸胃盡速修復。

拉超過3天 應盡速就醫

方冠傑提醒，腸胃在休息期間有4種食物不要吃，奶茶、果汁等甜食，恐致腹瀉更為嚴重；炸雞、鹹酥雞等太油食物，可能造成反胃；牛奶、豆漿、拿鐵等奶製品，因腸胃會暫時出現乳糖不耐，恐致脹氣狂拉；生菜、糙米等高纖維食材，將刺激發炎腸道。一旦出現發燒、血便、一直吐吃不下、拉超過3天、頭暈、沒尿及脫水時，應盡速就醫。

高雄春捲攤商食物中毒事件，昨檢出感染細菌為沙門氏菌D型。台北榮總臨床毒物與職業醫學部主任楊振昌說，沙門氏菌D型為最常見的感染型別，症狀為腹瀉等腸胃型為主，多存在於蛋品，如攤商使用散裝蛋、液蛋等，在處理過程可能造成汙染，但真正的感染原因還需相關單位進一步調查。

「只要蛋品充分加熱，就能避免食物中毒。」楊振昌說，沙門氏菌只要加熱至100℃、維持5分鐘，或加熱至60℃、維持20分鐘，都可以被完全殺死。若有嚴重腹瀉、嘔吐，或頭昏、血壓低、發燒等嚴重症狀應速就醫，而處理食材時應充分煮熟、注意保存，且生熟食分開，以防食物中毒。

沙門氏菌小檔案：

*存在食物：存在於蛋品、豆乾及肉類，以蛋品最常見

*不適症狀：發燒、脫水、電解質異常，及嚴重腹瀉、嘔吐，甚至出現敗血症

*治療方式：治療多以症狀治療，若引發敗血症需使用抗生素治療

*高危族群：老年人、幼童、免疫能力差的人

*食材加熱：食材加熱至100℃、維持5分鐘，或加熱至60℃、維持20分鐘可完全殺死

*食材保存：天氣悶熱、潮濕，食物在室溫下應於2小時內吃完，若超過2小時應放入冰箱冷藏