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台美新經貿 蘭花業者籲思考貼近市場在地化生產

中央社／ 台北7日電
北美洲台灣商會聯合總會7日在台北舉行「台美經貿協議新架構」論壇，在美國經營蘭花產業的錢微之（右）與會，她認為，新的台美經貿架構下，應思考靠近市場的在地化生產。圖／錢微之提供（中央社）
北美洲台灣商會聯合總會7日在台北舉行「台美經貿協議新架構」論壇，在美國經營蘭花產業的錢微之（右）與會，她認為，新的台美經貿架構下，應思考靠近市場的在地化生產。圖／錢微之提供（中央社）

北美洲台灣商會聯合總會今天在台北國際會議中心舉辦「台美經貿協議新架構」論壇，在美國經營蘭花產業的錢微之認為，新的台美經貿架構下，應思考靠近市場的在地化生產。

錢微之目前是丹佛台灣商會副會長，自2007年起，在美國投資農業領域，長期深耕蘭花產業，目前擁有2萬2500平方英尺的農業設施，成功建立穩定的蘭花生產與銷售體系。曾與台灣農業相關企業及技術單位合作，引進優良品種與先進栽培技術，並參與台美農業交流與合作計畫，促進雙方在技術、投資及市場拓展上的深度連結。

錢微之在論壇分組討論時提到，近年全球供應鏈改變，目前農業面臨的危機其實在於供應鏈和市場的安全。以蘭花為例，美國是台灣外銷蘭花的最大市場，當運輸成本和關稅影響營運時，就應思考，市場若在美國，主要生產是否也應靠近市場。

錢微之認為，在台美經貿新架構下，農業不只是傳統產業，而是會帶來新的機會，包括在地化生產、技術與市場的合作模式以及走向品牌與市場的整合。農業可以是一個結合產業經驗、資本市場與策略的長期機會，期待未來有更多不同領域的夥伴可以一起參與。

錢微之告訴中央社記者，她是經營蘭花生長最後一階段的培育，種苗都來自台灣。當初要投入經營蘭花產業時，就定位要走高端市場，事實證明，高端市場如飯店、婚宴與會展等，比起走一般超市通路，受關稅影響更小。

錢微之表示，她已與台灣業者合作，試驗從育苗到開花都在她位於科羅拉多州的蘭花園進行，主要是為評估當地氣候是否適合，還要計算人工、土地與時間成本是否符合效益，最後的數據都會提供台灣業者參考，由業者評估將生產基地遷移至美國是否有利。

農業部統計，台灣蘭花外銷60多國，以蝴蝶蘭為主，美國是最大市場，2025年銷美的蝴蝶蘭為4284公噸，比2024年的4498公噸，減少214公噸，減幅約4.7%；產值從2024年的6145萬9000美元，降為2025年的5479萬4000美元，減幅約10.8%，主要受關稅影響。

蘭花外銷美國原本不用課稅，去年4月，美國宣布對台灣徵收32%關稅，讓業者膽顫心驚，後來降到20%，仍讓業者吃不消，今年農曆年前，政府才與美國達成對等貿易協定（ART），蝴蝶蘭銷美關稅降為零，讓業者非常開心；不過後來美國法院宣判對等關稅違法，美國宣布全球進口產品課徵10%關稅，隨後再加碼至15%。

美國 台北

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