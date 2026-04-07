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環境部公布2026年第一次施政滿意調查 民眾滿意度約64%

聯合報／ 記者李柏澔／台北即時報導
環境部今公布2026年第1次環境施政意向調查結果，民眾對於環境部整體施政滿意度達64%。環境部表示感謝國人肯定。圖為環境部長彭啓明。記者林澔一／攝影
環境部今公布2026年第1次環境施政意向調查結果，民眾對於環境部整體施政滿意度達64%。環境部表示感謝國人肯定。圖為環境部長彭啓明。記者林澔一／攝影

環境部今公布2026年第1次環境施政意向調查結果，調查顯示，民眾對於環境部整體施政滿意度達64%，其中推動公眾場所借用「循環袋」政策獲得超過90%民眾的支持與使用意願。

本次調查於今年3月25日至30日進行，訪問年滿18歲民眾，採住宅電話與手機並行方式，分別完成406份、772份有效樣本（共1178份），在95%信心水準下，整體抽樣誤差不超過2.86個百分點。滿意度表現上，目前有約64%的民眾對環境部目前施政感到滿意 。

在環境品質維護方面，循環經濟與資源回收部分，推動公眾場所借用循環袋獲得超過90%民眾的支持與使用意願；海洋保護與科技管控部分，98%民眾認同各國在發展經濟同時，應避免造成海洋汙染；另有96%民眾支持以GPS追蹤與電子聯單管控清運車輛，以有效避免土石方遭隨意傾倒。

災後清理效率部分，對於在公共空間設置災害廢棄物暫置場以加速清理的做法，獲得90%民眾認同。

針對氣候變遷因應措施部分，環境部推動的碳定價制度獲得81%民眾認同；超過70%民眾認為政府收取碳費並鼓勵企業轉型，對於帶動我國綠領產業與就業機會發展具有實質幫助 。

空品預報成效部分，91%民眾認同發布空品預報及健康防護指引措施，認為此舉有助於保護民眾健康；另環境部提供的環境公開資訊與陳情管道，亦被多數民眾選為極具助益的施政項目 。

環境部表示，針對本次民調結果，環境部提出未來3大施政優化方向。首先，環境部將持續加強與企業及勞工團體的溝通，落實減碳轉型補助與職能培訓，確保碳定價制度能實質轉化為我國綠色經濟的推力 ；其次，因應2027年將全面禁止廚餘養豬政策，環境部將積極與地方政府佈建廚餘資源化設施，並持續優化公眾場所循環袋借用機制，強化源頭減量成效。

最後，針對民眾目前面臨的生活困擾問題，環境部將責成各地方環保局加強執法與稽查，特別是針對空氣、噪音與環境衛生等民生議題，並持續提升環境教育設施場所的吸引力，鼓勵國人參與。

氣候變遷 環境部

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