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春捲中毒157人送醫…藍營批檢驗失準 高市衛生局駁「未檢驗沙門氏菌」

聯合報／ 記者郭韋綺／高雄即時報導
高市衛生局反駁，清明專案抽驗春捲13件，均未檢出沙門氏菌。圖／高雄市衛生局提供
高市衛生局反駁，清明專案抽驗春捲13件，均未檢出沙門氏菌。圖／高雄市衛生局提供

高雄市正義市場春捲食物中毒案如滾雪般擴大，最新統計，累計就醫人數達157人。民代指今年清明食安抽檢專案，只抽查41件，不僅六都最低，也未檢測核心致病風險如沙門氏菌，導致食安出現漏洞。高市衛生局反駁，清明專案抽驗春捲13件，均未檢出沙門氏菌。

高市衛生局3月27日發布傳統市場、潤餅攤商、餐飲業、大賣場及超市、雜貨店等販售場專案稽查，抽檢品項包括春捲、潤餅皮與蔬菜、豆製品、花生粉及糖果、餅乾等，共計41件。檢驗農藥殘留、甲醛、防腐劑、甜味劑、著色劑、動物用藥及黃麴毒素，結果僅1件綜合水果糖果不合格，其餘皆過關，合格率達97.6%。

議員許采蓁今指，高雄市只抽檢41件、六都最低，僅桃園六分之一；立委柯志恩質疑，檢驗重點放在檢驗農藥殘留、防腐劑、甜味劑、著色劑、動物用藥及黃麴毒素等，而非針對市場現場環境的沙門氏桿菌、金黃色葡萄球菌、單核球增多性李斯特菌等致病菌檢測，以致抽檢合格率近乎百分百，卻仍爆發嚴重食物中毒案件，反映的是高雄食安體系的質與量雙雙失守。

衛生局澄清，115年兒童清明專案抽檢，涵蓋兒童節餅乾糖果及清明應景春捲等食材，檢驗41件，4月1日及2日再加強抽檢春捲共8件，總專案檢驗共49件，其中春捲共13件，抽驗地點涵蓋全市11個行政區，均依衛生標準檢驗沙門氏桿菌、金黃色葡萄球菌、李斯特菌等項目，檢驗結果均合格，「未檢驗沙門氏菌」的說法並非事實。

衛生局說明，近3年清明專案不合格案件品項，主要集中於高風險節令食品與農產品，包括113年花生粉黃麴毒素及蘿蔔農藥、114年新鮮蔬果農藥4件、115年糖果非法色素1件；肉品及加工肉類歷年抽驗結果均穩定合格。

今年稽查策略依近年數據滾動調整，優先聚焦潤餅、春捲、花生粉、豆製品、潤餅皮及散裝糖果等高風險品項，強化微生物、食品添加物、黃麴毒素、非法色素及現場製程衛生查核。

尤其春捲類食品風險核心在於現場製作流程、食材保存、溫度控制及人員操作衛生，非僅靠增加低風險品項抽驗量即可有效預防，未來將強化督導業者落實食品良好衛生規範準則，依市場風險變化動態優化抽驗策略，以更有效方式守護市民食安健康。

高雄市正義市場春捲攤爆發食物中毒。圖／高雄市衛生局提供
高雄市正義市場春捲攤爆發食物中毒。圖／高雄市衛生局提供

食物中毒 食安 高雄市 衛生局

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