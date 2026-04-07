醫療進駐國家公園！台北榮總與國家公園署合作 將遠距支援、設救護站

從海岸到高山，國家公園是台灣的瑰寶與亮點，但遇緊急醫療需求，民眾卻可能面臨生死交關。台北榮總與內政部國家公園署今締結「共築永續保育跨域行動、急難救助與生態保育行動網絡」合作意向備忘，未來民眾在國家公園遇緊急醫療需求時，北榮將以視訊提供專業支援；大型活動或遊客眾多期間，也可支援醫護並設置臨時救護站。

國家公園副署長張維銓說，北榮是國家級醫學中心，具備完整急重症醫療體系與專業醫療團隊，在台灣醫療網絡中占有舉足輕重的指標地位，更是台灣高齡醫學與長照業務的領航者。藉由北榮醫療能量，雙方將建立優先後送機制與跨機關合作模式，利用其與陽明山國家公園緊鄰的地緣優勢，由環境教育宣導提升至實質緊急醫療救護支援。

北榮院長陳威明表示，他始終相信大自然對身心健康具有無可取代的價值。北榮與國家公園署合作，是全方位、跨領域的重要里程碑。在國家公園場域中，如遇緊急醫療需求，可透過遠距視訊提供即時專業支援，強化安全保障，不僅結合醫療專業與自然環境資源保育，也為未來健康促進與永續發展開啟更多可能。

國家公園署說明，將結合北榮深廣的社會影響力，利用其院區一樓入口大廳電視牆等公播系統，播放包含國家公園、濕地及海岸等17部永續保育主題影片與政策資訊，並將代表台灣自然之美的「大山大海」影像帶入北榮醫療場域。此項推廣計畫將進一步分享擴及台中、高雄、屏東榮總及下轄12所分院與分支機構播放，讓大眾在診間也能跨越空間、體驗台灣自然之美。

這不僅能為患者、長期照護者及家屬提供心靈上的撫慰，緩解就醫與照護時的緊繃情緒，更將「環境守護」、「高齡照護」與「全人健康」的理念深植於社會大眾心中。

張維銓強調，健康的大地是國民健康的根基，守護自然棲地即是守護人類共生的未來。透過與北榮深度結盟，讓國家公園不僅是生物多樣性的庇護所，更是推動綠色健康的重要基地。期待未來藉此強力聯動，實現人、社會與自然環境共榮共好的目標，更要讓這套融合生態與健康的「台灣模式」走向國際。

陳威明指出，北榮近年來持續推動院區環境優化與永續發展，綠化面積已達約40%，並透過院內公播系統播放生態與永續相關影片，希望走進醫院的每一位民眾，都能感受到自然與療癒的力量。醫院不應只是治療疾病的地方，更應是一個讓人放鬆、安心、沒有壓力的療癒空間。

現今醫療人員承受極大工作負荷與心理壓力，更需要適當的身心調適與支持，北榮致力打造「溫暖、友善、具療癒力」的醫療環境。未來，將持續深化醫療與自然的結合，例如推動同仁紓壓與療癒計畫，鼓勵醫事人員走入國家公園舒緩壓力，也期盼透過與國家公園合作，進一步實現健康促進與環境永續，為國人打造更完整的身心照護體系。