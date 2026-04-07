快訊

私募信貸基金爆雷！金管會清查十銀行曝險現形 黑石率先踩雷

賞櫻變調！日本8旬翁「動口咬人」遭逮 坐上警車竟臉色慘白亡

川普最後通牒倒數計時 台指期夜盤上沖下洗

聽新聞
0:00 / 0:00

醫療進駐國家公園！台北榮總與國家公園署合作 將遠距支援、設救護站

聯合報／ 記者沈能元／台北即時報導
國家公園署攜手台北榮總共築永續保育及急難救助網絡。圖／台北榮總提供
國家公園署攜手台北榮總共築永續保育及急難救助網絡。圖／台北榮總提供

從海岸到高山，國家公園是台灣的瑰寶與亮點，但遇緊急醫療需求，民眾卻可能面臨生死交關。台北榮總與內政部國家公園署今締結「共築永續保育跨域行動、急難救助與生態保育行動網絡」合作意向備忘，未來民眾在國家公園遇緊急醫療需求時，北榮將以視訊提供專業支援；大型活動或遊客眾多期間，也可支援醫護並設置臨時救護站。

國家公園副署長張維銓說，北榮是國家級醫學中心，具備完整急重症醫療體系與專業醫療團隊，在台灣醫療網絡中占有舉足輕重的指標地位，更是台灣高齡醫學與長照業務的領航者。藉由北榮醫療能量，雙方將建立優先後送機制與跨機關合作模式，利用其與陽明山國家公園緊鄰的地緣優勢，由環境教育宣導提升至實質緊急醫療救護支援。

北榮院長陳威明表示，他始終相信大自然對身心健康具有無可取代的價值。北榮與國家公園署合作，是全方位、跨領域的重要里程碑。在國家公園場域中，如遇緊急醫療需求，可透過遠距視訊提供即時專業支援，強化安全保障，不僅結合醫療專業與自然環境資源保育，也為未來健康促進與永續發展開啟更多可能。

國家公園署說明，將結合北榮深廣的社會影響力，利用其院區一樓入口大廳電視牆等公播系統，播放包含國家公園、濕地及海岸等17部永續保育主題影片與政策資訊，並將代表台灣自然之美的「大山大海」影像帶入北榮醫療場域。此項推廣計畫將進一步分享擴及台中、高雄、屏東榮總及下轄12所分院與分支機構播放，讓大眾在診間也能跨越空間、體驗台灣自然之美。

這不僅能為患者、長期照護者及家屬提供心靈上的撫慰，緩解就醫與照護時的緊繃情緒，更將「環境守護」、「高齡照護」與「全人健康」的理念深植於社會大眾心中。

張維銓強調，健康的大地是國民健康的根基，守護自然棲地即是守護人類共生的未來。透過與北榮深度結盟，讓國家公園不僅是生物多樣性的庇護所，更是推動綠色健康的重要基地。期待未來藉此強力聯動，實現人、社會與自然環境共榮共好的目標，更要讓這套融合生態與健康的「台灣模式」走向國際。

陳威明指出，北榮近年來持續推動院區環境優化與永續發展，綠化面積已達約40%，並透過院內公播系統播放生態與永續相關影片，希望走進醫院的每一位民眾，都能感受到自然與療癒的力量。醫院不應只是治療疾病的地方，更應是一個讓人放鬆、安心、沒有壓力的療癒空間。

現今醫療人員承受極大工作負荷與心理壓力，更需要適當的身心調適與支持，北榮致力打造「溫暖、友善、具療癒力」的醫療環境。未來，將持續深化醫療與自然的結合，例如推動同仁紓壓與療癒計畫，鼓勵醫事人員走入國家公園舒緩壓力，也期盼透過與國家公園合作，進一步實現健康促進與環境永續，為國人打造更完整的身心照護體系。

國家公園 醫護 內政部

延伸閱讀

國家公園署攜手北榮 共築永續及醫療急難救助網絡

TEL 台灣捐百萬善款支持環保及兒童友善醫療

健康永續行動家／北醫附醫院長施俊明 智慧醫療替醫護減壓

相關新聞

國內線票價調漲暫緩 交通部：協調航空公司吸收、中油凍漲

中東情勢不穩，連帶影響航空燃油價格飆漲，國籍航空今起調漲國際線燃油附加費，國內線業者日前也喊話調漲票價。對此，交通部表示，經協調，國內線票價的漲幅先由航空公司自行吸收，另為避免油價波動影響，也會協調中油啟動油價凍漲。

台鐵推Q版媽祖車票！大甲、白沙屯限定圖案曝光 最低22元就能收藏

大甲媽祖遶境和白沙屯媽祖進香，被譽為台灣的年度宗教盛事，不少民眾會安排時間前往現場共襄盛舉。部落客「愛吃愛玩的馬克斯」在臉書粉專秀出兩張火車票，指出是台鐵今年推出的期間限定區間車票，只要起迄站有「大甲站」就蓋上大甲媽祖圖案，有「白沙屯站」則蓋上白沙屯媽祖圖案，引發熱議。

濃霧散了！金門今拚疏運跑道罕見排隊等起飛 估可消化逾7成旅客

受濃霧影響，金門對外空中交通連兩天受阻，累計近2千人行程大亂，今天下午天候轉好，中央與地方同步啟動疏運機制，軍機與民航加班機全面出動，尚義機場一整天起降頻繁，甚至出現飛機在跑道頭排隊等候起飛的「塞機」罕見景象，相關人員都忙翻了，預計今天要飛到22點後，才會結束勤務。

睡覺開燈竟害血糖失控！醫曝關鍵原因示警：恐釀糖尿病前期

有人因為怕黑習慣開燈睡覺，認為閉眼就沒差，但醫師提醒，這樣的習慣恐悄悄影響健康。營養功能醫學專家劉博仁分享，近期一名患者半年來睡眠品質明顯下降，儘管飲食未改變，卻出現血糖波動，甚至被檢查出「糖尿病前期」。深入了解後才發現，關鍵竟是長期開燈入睡。

通勤族注意！北士科第一條公車4月10日上路 這路線也跟著調整

輝達總部確定落腳北士科，未來全區開發完後，每日將達10.5萬人次進出，地方憂塞車地獄。北士科第一條公車路線將於4月10日試辦上線，捷運系統則有議員建議北士科到捷運芝山站可命名為「北士科線」，捷運局直呼有創意，但正式名稱待評估。

以為被列黑名單！日本大胃女王來台吃到飽餐廳 店員嚴肅走來「結局大反轉」

食量驚人、已經被日本12間吃到飽餐廳禁止進入的知名日本大胃王「安潔拉佐藤」（アンジェラ佐藤），自4月4日展開11日的台灣之旅。今日（4月7日），安潔拉佐藤發文表示，自己在台灣吃到飽餐廳，像平常一樣一直狂吃的時候，店員突然嚴肅地走過來。原本她以為在台灣要被列入黑名單，結果店員竟然告訴她「已經有其他客人幫您把餐費全部付清了」。出乎意料的反轉劇情，也讓她十分感謝，並表示「台灣人的溫柔與這種貼心的心意，又再次療癒了我的心（還有我的胃）」

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。