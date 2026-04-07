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114年海纜損害分析報告曝光 數發部揭特徵：近岸人為侵擾、遠海天災威脅

聯合報／ 記者馬瑞璿／台北即時報導
數位發展部今日公布「114年度台灣海底通訊電纜損害原因分析及策進報告」。圖／本報資料照片
數位發展部今日公布「114年度台灣海底通訊電纜損害原因分析及策進報告」。圖／本報資料照片

數位發展部今（7）日公布「114年度台灣海底通訊電纜損害原因分析及策進報告」，報告指出，114年度我國海纜威脅呈現「近岸人為侵擾、遠海天災威脅」特徵，其中「船錨勾損」為近岸受損主因。

海纜對台灣而言，是無可取代的「數位生命線」。截至115年2月底，台灣周邊已布建15條國際海纜與10條國內海纜，全數納入國家關鍵基礎設施。

根據分析顯示，近4年，台灣近岸（24海浬內）平均每年發生7至8起海纜障礙事件，其中「船錨勾損」平均占比達38.3%，意味著平均每3起海纜障礙，就有超過1起源於船舶下錨；114年7起障礙事件中有3起「船錨勾損」，占比上升至42.9%，且有2起肇因為外籍「權宜輪」（FOC）非法下錨，已形成海纜安全新型態威脅。

至於遠海（24海浬外）損害主因則為地震引發的海底滑坡，例如114年底台灣東部海域發生強震，即同時造成SJC2、PLCN、EAC1、FNAL、RNAL及EAC2等6條重要國際海纜短期內相繼發生障礙。

為有效遏阻海纜破壞行為，除112年完成「電信管理法」修法以加重損壞電信基礎設施刑責外，行政院更於114年推動「海纜七法」修正案，並於115年1月經總統公布實施；透過「沒收犯罪工具（船舶）」及「強化船舶自動識別系統（AIS）管理」等規定，大幅墊高違法成本。

數發部強調，政府已積極落實移送違法案件，例如114年移送多哥籍貨輪勾斷「台澎三號」（TP3）海纜案及中國籍漁船毀壞「台馬二號」（TDM2）海纜案，均經司法機關判刑確定，充分彰顯政府守護數位韌性的決心。

另為因應地震等天然災害威脅，數發部也同步強化備援能量。除促請業者積極擴增國際海纜路由外，亦開放19組衛星頻率並引入多元星系，藉由建構多重備援體系，全面提升我國通訊網路的韌性。

數發部表示，政府會持續透過跨部會合作，依循「提升韌性，建構多重備援及深化國際協防」、「落實重罰與預警」、「精進實體防護，鼓勵新建海纜」與「維持高壓取締」等四大策進軌跡，將防護思維由過往的「被動修復」，全面轉向「主動防禦」與「韌性建構」。

數位發展部 海纜七法

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