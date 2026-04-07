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喜憨兒基金會開培訓專班 助憨兒擁153張丙級證照

聯合報／ 記者葉冠妤／台北即時報導
喜憨兒基金會共有242為庇護性員工，約佔全台灣的12%；成立約17處庇護職場，幫助心智障礙者穩定就業。圖／喜憨兒基金會提供
喜憨兒基金會共有242為庇護性員工，約佔全台灣的12%；成立約17處庇護職場，幫助心智障礙者穩定就業。圖／喜憨兒基金會提供

喜憨兒基金會1997年於高雄開設第一間喜憨兒烘焙坊，幫助心智障礙者成功就業，現今於全台設立烘焙屋、餐廳、工場等共17處庇護職場；一年提供近千位心智障礙者庇護性及支持性就業服務，為進一步提升專業能力，2011年更成立考照班，輔導憨兒考取丙級證照，至今喜憨兒已取得153張門市服務、烘焙、中西餐等多元類別的丙級證照，其中近1成喜憨兒具備雙證照能力。

據勞動部統計，截至2025年7月，全台灣庇護員工總人數2021人，其中，喜憨兒基金會共242位庇護性員工，占12%，另外有39位喜憨兒成為基金會的一般性員工。喜憨兒基金會指出，庇護性員工除接受工作技能培育、人際關係建立，也能藉由參加基金會開辦的丙級考照培訓班考取專業證照，用證照為自己的實力背書，憨兒平均準備2至3年考照，過程仰賴專業就服員的穩定支持。

喜憨兒基金會董事長蕭淑珍表示，烘焙是基金會帶領喜憨兒進入職場的第一課，也是許多憨兒工作職涯的起點，就服員為服務對象擬訂 「工作訓練計畫」，依個別能力設定目標，視情況進行職務再設計。基金會也開設丙級考照培訓班，協助掌握考試方向、熟悉術科操作外，也將學科內容拆解，透過逐題演練與反覆練習，強化理解與記憶。她強調，協助憨兒取得證照，不只是技能提升，更是對其努力學習的肯定，成果也直接展現在職場表現。

企業合作方面，萊爾富與喜憨兒基金會合作開設萊爾富土城小天使店，提供實際零售場域訓練機會，並將從4月8日起於全台門市啟動零錢捐活動。另有環貫綠佳利、漢來美食、凌陽創新科技、花仙子企業、礁溪老爺酒店、雲雀國際等企業共同參與支持，串聯消費、通路與公益資源。

喜憨兒基金會表示，民眾可透過LINE Pay、街口支付及超商機台等多元方式支持。

職場 喜憨兒 高雄

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