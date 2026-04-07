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水利署抓緊鋒面尾巴 仁義潭及曾文水庫人工增雨

中央社／ 記者曾智怡台北7日電

水利署今天表示，過去幾天是入春以來最明顯的一波雨勢，為中北部水庫帶來豐沛雨量，未來供水將更為穩定；但清明連假鋒面於嘉義及台南的降雨並不多，水利署審慎評估後，下午在仁義潭及曾文水庫集水區機動辦理人工增雨作業，盼增加對水庫挹注。

經濟部水利署透過新聞稿指出，統計這波鋒面所帶來降雨，3日至今天凌晨零時期間，蘭潭水庫50毫米（mm）；仁義潭水庫50毫米；曾文水庫51.6毫米；烏山頭水庫45毫米；南化水庫60.5毫米，水源挹注尚有限。

水利署表示，考量蘭潭、仁義潭水庫的蓄水量百分率僅30.1%，曾文、烏山頭蓄水量百分率為28.1%，又依最新氣象研判，今晚起鋒面逐漸遠離，傍晚前南部山區仍有降雨機會，水利署審慎評估後，決定抓緊鋒面尾巴，在下午3時30分於仁義潭及曾文水庫集水區機動辦理人工增雨作業。

水利署補充，人工增雨作業施作地點原則上均在水庫壩頂，且在氣流環境有利焰劑升空至雲層所在高度，在以安全為前提下，適度增加水庫集水區降雨量。

經濟部 烏山頭水庫 水利署 鋒面 雨量 曾文水庫

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