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NARS晚霜含禁用色素遭新加坡回收 食藥署黃燈示警

中央社／ 台北7日電

新加坡發布消費警訊，彩粧品牌NARS回收一款含禁用色素晚霜。食藥署今天公告列為「黃燈」（有疑慮）示警，該產品去年已在台灣下架回收，但具潛在風險，提醒民眾海外購物當心。

這次事件始於去年10月底，衛生福利部食品藥物管理署截獲中國製化粧品摻有蘇丹色素資訊，主動檢驗追查發現源頭為新加坡Campo Research（Campo Cosmetics）Pte. Ltd.公司所製造疑似含禁用色素蘇丹4號原料，成台灣首起化粧品檢出禁用蘇丹色素案。

根據食藥署統計，共查獲27家業者、85項產品違規，目前受影響產品均已回收封存，同時公告在食藥署官網的「化粧品輸入原料含禁用色素專區」。

食藥署今天並針對新加坡衛生科學局（HSA）近期發布消費警訊，「NARS skin light reflecting restorativenight treatment（30ml乳霜）」，因含有禁用色素而回收一事，公告為「黃燈」。

食藥署醫療器材及化粧品組簡任技正謝綺雯告訴中央社記者，該產品的國內代理商法倈麗公司，已於去年12月1日主動通報並完成下架回收，目前市場上已無販售。

謝綺雯指出，由於該產品具潛在健康風險，雖然國內已無輸入，仍依照機制發布「黃燈」警訊，提醒出國旅遊或透過網路購買的民眾多加小心。此外，食藥署已啟動跨部會監控、加強抽驗、業者督導、國際合作4大強化作為，防堵類似事件再次發生。

謝綺雯提醒，民眾購買化粧品時應選擇信譽良好的商家，並留意產品標示。若擔心買到問題產品，可隨時上食藥署官網查詢不合格資訊。政府將持續監測國際警訊，確保國人「愛美也要顧健康」。

蘇丹 食藥署 新加坡

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