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濃霧散了！金門今拚疏運跑道罕見排隊等起飛 估可消化逾7成旅客

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
受濃霧影響，金門對外空中交通連兩天受阻，累計近2千人行程大亂，今日下午天候轉好，中央與地方同步啟動疏運機制，難得看到軍機場同時出現多架軍機協助載運。記者蔡家蓁／攝影
受濃霧影響，金門對外空中交通連兩天受阻，累計近2千人行程大亂，今日下午天候轉好，中央與地方同步啟動疏運機制，難得看到軍機場同時出現多架軍機協助載運。記者蔡家蓁／攝影

受濃霧影響，金門對外空中交通連兩天受阻，累計近2千人行程大亂，今天下午天候轉好，中央與地方同步啟動疏運機制，軍機與民航加班機全面出動，尚義機場一整天起降頻繁，甚至出現飛機在跑道頭排隊等候起飛的「塞機」罕見景象，相關人員都忙翻了，預計今天要飛到22點後，才會結束勤務。

為協助現場調度，包括立委陳玉珍及其團隊、金酒公司總經理王中聖代表縣府到場，與金門航空站主任林義勇等人進駐聯合候補櫃檯，協助軍機叫號及旅客引導作業，力求疏運順暢。

據了解，為輸運旅客國防部啟動軍機疏運「C計畫」，調派3架C-130運輸機輪流執行任務，規畫金門往台北4班、台中2班、高雄2班，以及高雄往金門1班，共9班次；下午3時首班飛往台北的軍機順利起飛，滿載70名旅客返台。截至下午4時30分，軍機已完成松山—金門2架次、高雄—金門1架次疏運，每架次約70人，合計210人次，後續班次持續執行中。

金門縣政府也同步啟動「A計畫」，協調航空公司加開班機支援疏運。包括華信航空加開金門往台中1班ATR機型航班，預計晚間6時30分起飛；立榮航空則加開金門往台北2班，分別為晚間9時25分A321機型與10時05分ATR機型。此外，亦安排台北往返金門及台中往返金門之對開航班，以增加整體運能。

縣府表示，為因應清明連假返鄉人潮，持續密切掌握機場候補狀況，並由縣長陳福海指示觀光處積極協調航空站與業者，預備運能、加開航班，全力紓解滯留旅客。

據相關人士評估，今日軍機與民航加班機合計10餘班次，預估可消化逾7成候補旅客。航空站提醒，有搭機需求的民眾務必提早到場，並留意現場廣播與候補資訊，以利順利登機返台。

受濃霧影響，金門對外空中交通連兩天受阻，累計近2千人行程大亂，今日下午天候轉好，國防部出動軍機協助輸運。記者蔡家蓁／攝影
受濃霧影響，金門對外空中交通連兩天受阻，累計近2千人行程大亂，今日下午天候轉好，國防部出動軍機協助輸運。記者蔡家蓁／攝影

金門今日下午天候轉好，國防部出動多架軍機協助輸運。記者蔡家蓁／攝影
金門今日下午天候轉好，國防部出動多架軍機協助輸運。記者蔡家蓁／攝影

受濃霧影響，金門對外空中交通連兩天受阻，累計近2千人行程大亂，今日下午天候轉好，中央與地方同步啟動疏運機制，不時出現軍機與民航機同框的畫面。記者蔡家蓁／攝影
受濃霧影響，金門對外空中交通連兩天受阻，累計近2千人行程大亂，今日下午天候轉好，中央與地方同步啟動疏運機制，不時出現軍機與民航機同框的畫面。記者蔡家蓁／攝影

為協助現場調度，包括立委陳玉珍及其團隊、金酒公司總經理王中聖代表縣府到場，與金門航空站主任林義勇等人進駐聯合候補櫃檯，協助軍機叫號及旅客引導作業，力求疏運順暢。記者蔡家蓁／攝影
為協助現場調度，包括立委陳玉珍及其團隊、金酒公司總經理王中聖代表縣府到場，與金門航空站主任林義勇等人進駐聯合候補櫃檯，協助軍機叫號及旅客引導作業，力求疏運順暢。記者蔡家蓁／攝影

國防部 華信航空 立榮航空 金門

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