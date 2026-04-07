通勤族注意！北士科第一條公車4月10日上路 這路線也跟著調整

輝達總部確定落腳北士科，未來全區開發完後，每日將達10.5萬人次進出，地方憂塞車地獄。北士科第一條公車路線將於4月10日試辦上線，捷運系統則有議員建議北士科到捷運芝山站可命名為「北士科線」，捷運局直呼有創意，但正式名稱待評估。

北士科2041年全區開發完成後，交通局預期將有1.5萬名居住人口、5.3萬人就業，每日10.5萬人次進出，包含台北市區40.5%、桃園三蘆26.2%、士林北投18.1%及淡水八里7.4%。議員林杏兒今天辦「北士科未來交通及發展規畫說明會」，邀集市府相關局處與北士科園區業者代表到場討論解方。

福國路、承德路口是北士科園區的重要通行要道，林杏兒關注福國路建置公車專用道的進度、天母民眾陳情新的北士科1公車影響搭車權益。

至於捷運系統，林杏兒說，「社子-士林-北投-大同區域路網」的名稱太長，建議可將北士科到捷運芝山站的路線設為「北士科線」，民眾一聽明白且有助於廠商進駐，機廠則可選定北市監理所用地，規畫完成後，報行政院核定後興建，盡早解決北士科大眾運輸運量不足問題；北士科業者也樂見「北士科線」的命名。

公運處回應，市府要求公車業者開闢北士科新路線，業者為使駕駛人力最大化，調整既有市民小巴11路線，從原本士東路經捷運芝山站到天母，縮短成天母到捷運芝山站，截短部分則由北士科1補足，該路線作為北士科第一條公車路線，起迄點是北士科、士東路並經捷運芝山站。

公運處說，新路線4月10日試辦上線，北士科1平假日各20班次、搭配市民小巴11採16班次，將滾動式檢討民眾搭乘情形。

捷運局長鄭德發表示，捷運「北士科線」名字很有創意，可作為簡稱，但正式名稱原則上會以路線頭尾的行政區域來命名，例如「士林大同線」，最終有待評估再確定。

鄭德發說，目前已啟動「社子-士林-北投-大同區域路網」優先路線評估，預計7月將整體路網評估計畫提報交通部審議備查，希望縮短時間，盡快完成該路線，未來將會是中運量而非輕軌層級。捷運機廠部分，感謝公路局也認同在北市監理站設置，後續監理配套規畫則待與交通局討論。

北市議員林杏兒今天辦「北士科未來交通及發展規畫說明會」，邀集市府相關局處與北士科園區業者代表到場討論解方。記者林佳彣／攝影