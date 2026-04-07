交通死亡飆高遭交通部點名 新北：事故防制需長期檢視

交通部今召開2026年4月份道路交通安全說明記者會，指出今年1月新北市道安事故死亡數最多增加31人，交通部指「新北市的問題把大家的努力都打翻了」。新北交通局回應，新北市115年3月交通事故A1死亡人數10人，較去年同期減少2人(-16.7%)，115年3月交通事故A1+A2死傷人數5104人，較去年同期減少1430人(-21.9%)，事故防制需長期檢視，才能客觀呈現道路交通安全改善成效。

交通局表示，新北市為全國人口最多城市，道路型態多元、交通需求龐大，不僅事故防制需跨局處、長時間且多面向推動，市府長期整合工程、執法、教育及監理等策略，持續精進交通安全治理。

交通局強調，交通安全治理為長期且持續性的工作，絕非簡單的數據即可完整呈現，每個事故都可能造成家庭破碎與傷痛，新北市推動交通安全並非為追求短期數據表現，而是以徹底降低事故、守護市民生命安全為核心目標，透過跨局處的持續精進，穩健推動各項事故防制工作，讓新北市成為更安全宜居城市。

交通局說，依據交通部道安資訊平台統計，114年新北市每十萬人交通事故死亡6.9人，六都排名第2；受傷1848人，排名第3，整體表現維持平穩。

新北市在工程改善方面，114年已完成320處路口行人安全設施優化、25.5公里人行道改善、移除129處路側障礙物，並完成40處校園周邊道路改善，同時持續檢討行人早開時相及專用時相配置，提升人車通行安全。統計顯示，行人於交岔路口事故死亡人數於114年較112年下降14%，顯示工程改善已逐步展現成效。

在執法管理面，警察局持續針對高風險違規行為加強取締，包括未停讓行人、超速、闖紅燈及違規轉彎等，並於事故熱點及尖峰時段強化勤務部署，結合科技執法設備提升管理效能，降低事故發生風險。

並辦理多項專案計畫與多項資源在事故防制工作，道安會報定期於每月大會上落實各行政區事故狀況分析，提早預警，結合市府各局處資源，共同研提相關防制對策。

新北市府副發言人羅婉庭表示，新北市政府跨局處都在為道安努力，無意跟中央鬥嘴，因為民眾的安全和生命才是我們在乎的。