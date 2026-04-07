國家公園署攜手北榮 共築永續及醫療急難救助網絡

內政部國家公園署今天與台北榮民總醫院簽署合作意向備忘錄，未來國家公園遇緊急醫療需求，可由北榮透過遠距視訊提供即時專業支援，若有大型活動，北榮也將支援人力設臨時救護站。

內政部國家公園署今天與台北榮民總醫院締結「共築永續保育跨域行動、急難救助與生態保育行動網絡」合作意向備忘，並發布新聞稿說明此事。

國家公園署副署長張維銓表示，此次合作不僅強化保育與健康的跨界交流，更因應台北榮民總醫院在台灣醫療體系的關鍵地位，及其與陽明山國家公園緊鄰的地緣優勢，將合作層次由環境教育宣導，提升至實質的「緊急醫療救護支援」。

張維銓指出，台北榮總作為國家級醫學中心，具備完整急重症醫療體系與專業醫療團隊，在台灣醫療網絡中占有舉足輕重的指標地位，更是台灣高齡醫學與長照業務的領航者。藉由北榮卓越的醫療能量，雙方將建立優先後送機制與跨機關合作模式，為民眾參與戶外活動提供最強大的安全後盾。

台北榮總院長陳威明表示，國家公園是台灣的最大亮點，本次與國家公園署攜手合作，是一個全方位、跨領域的重要里程碑。不僅結合醫療專業與自然環境資源保育，也為未來健康促進與永續發展開啟更多可能。

未來合作方式，陳威明說明，台北榮總具備完善的醫療支援體系，未來國家公園場域中，如遇緊急醫療需求，可透過遠距視訊提供即時專業支援，強化安全保障。

遇國家公園舉辦大型活動或遊客眾多期間，張維銓說，北榮將可提供實質的醫護人力支援與臨時救護站設置，共同構築高品質的「安全醫療救護網絡」。

國家公園署說明，將利用北榮，及台中、高雄、屏東榮總及下轄12所分院與分支機構的電視牆等公播系統，播放包含國家公園、濕地及海岸等17部永續保育主題影片與政策資訊，將代表台灣自然之美的「大山大海」影像帶入醫療場域，為患者、長期照護者及家屬提供心靈上的撫慰，緩解就醫與照護時的緊繃情緒。