運將跑車先背債？台中計程車牌照竟要35萬 交通部出手修法遏歪風

駕駛若要取得車牌合法行駛計程車需先「靠行」，卻因地方政府未定期檢討合理牌照數量、車行長期把持空車牌，加上資訊不對等，原本免費發放的車牌被炒成有價市場，尤其以台中最為嚴重，一面車牌高達35萬元。對此，交通部將修法，禁止車行巧立名目不當收費，最快今年上半年上路，違者最高罰9萬罰鍰，甚至可廢止營業執照。

1998年公路局針對計程車車牌規範修法後，發放出近11萬張牌照，目前已掛牌9.3萬面，加上空車牌總計近10萬面，其中車行掌握的空車牌數有近6000面。直轄市（六都）計程車主管機關為該地方政府，其餘為交通部公路局管理，而直轄市計程車數占整體的9成。

根據公路法規範，地方政府應依照人口數量、道路面積的變化，定期檢討合理牌照數量，但自1998年修法至迄今，地方政府基於各種原因並無定期檢討，導致產生空車額遭車行把持的問題，造成0元的牌照變成有價，加上資訊不對等，駕駛進入市場就需牌照，但若遇到不良車行只能認命。

公共運輸及監理司長胡迪琦說，疫情之後，Uber等多元計程車暴增，需要的車牌也增加，但1998年修法後地方政府就沒在發放車牌，目前空車牌都被車行把持，但汰舊換新的審核規則為3年到期後可展延1次，展延年限各縣市不一，像是台中3年到期後可展延8年，等於空車期長達11年，高雄甚至可展延10年，空車期高達13年。

胡迪琦進一步指出，會有汰舊換新展延的規則，主要是過去計程車環境較差，車行難以找到駕駛補缺口，為讓車行有足夠時間尋找駕駛才會有展延年限，還沒補到人前會有空車額。但如今計程車環境蓬勃，車牌供不應求，車牌卻都握在車行手中，才會出現台中一面車牌30至35萬元的誇張情況，而各地區車牌費用也會根據車排數有所不同，雙北曾傳一面牌照1至4萬元，部分地區4萬至10萬。

胡迪琦表示，為禁止車行巧用名目向駕駛收取不當費用，或透過指定購車、貸款、保險等方式不當牟利，將修定「汽車運輸業管理規則」，明確禁止上述行為，並明訂靠行費用基準需提報公路主管機關，讓收費資訊透明化。

修法通過後，未來若車行違規向駕駛收取不當費用，將依公路法處9000元以上、9萬元以下罰鍰，最重可廢止營業執照。

此外，胡迪琦也說，建議地方政府都應設置審議機制，定期檢討發放牌照數量及展延年限是否還需這麼長。已於3月24日函請直轄市交通局，公布計程車行剩餘空車額及媒合供需，並透過審議機制落實空車額保留展期申請審查。