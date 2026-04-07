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將進入腸病毒好發期 疾管署預估：連假後腹瀉人數恐攀升

聯合報／ 記者翁唯真／台北即時報導
針對國內腸病毒疫情，疾管署防疫辦公室副主任李家琳說，最近在社區活動的腸病毒是以克沙奇A型病毒為主，那又以A6型為最多，其次則是A16型跟A4型，在腸病毒健保門急診就診人次趨勢上來看的話，上周是2880人次，較前一周大概是下降4.2％左右。記者翁唯真／攝影
針對國內腸病毒疫情，疾管署防疫辦公室副主任李家琳說，最近在社區活動的腸病毒是以克沙奇A型病毒為主，那又以A6型為最多，其次則是A16型跟A4型，在腸病毒健保門急診就診人次趨勢上來看的話，上周是2880人次，較前一周大概是下降4.2％左右。記者翁唯真／攝影

清明連假剛過，疾管署發言人曾淑慧今表示，腹瀉上周健保及門診就診人次是11萬7000多人次，跟前一周比起來大概有下降約16％，相較前一周是14萬多人次，可能跟受到連假期間門診休診影響，預期連假結束後這周，會再上升。

而針對國內腸病毒疫情，疾管署防疫辦公室副主任李家琳說，最近在社區活動的腸病毒是以克沙奇A型病毒為主，那又以A6型為最多，其次則是A16型跟A4型，在腸病毒健保門急診就診人次趨勢上來看的話，上周是2880人次，較前一周大概是下降4.2％左右。

李家琳說，接下來將會進入腸病毒的好發期，接下來可能疫情還是會上升。那在腸病毒併發重症上，上周末新增重症個案，今年累計4例重症病例，分別感染腸病毒D68型2例，克沙奇A4型及A16型各1例，其中1例死亡感染克沙奇A4型；累計病例數與2025年同期相當，同為4例，高於2022至2024年同期的0至2例。

疫情 腸病毒 疾管署

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